Resmi Gazete’de yayımlandı: Varlık Fonu ve TMSF’nin sınırsız yetkileri iptal edildi

Anayasa Mahkemesi CHP’nin başvurusu üzerine Türkiye Varlık Fonu ve TMSF’nin birçok yetkisinin Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verdi.

CHP, Varlık Fonu tarafından kurulan şirketlerin kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarına uygulanan mevzuat, uygulama ve kısıtlamalara tabi olmamasını ve ayrıca denetimden muaf tutulmasını AYM’ye taşıdı.

"DEMOKRATİK DEVLET İLKELERİYLE BAĞDAŞMAMAKTADIR"

Anayasa Mahkemesi kararında “tabi olmaması” ifadesine yönelik şunlar denildi: “TVF’nin amacını gerçekleştirebilmesi ve etkin işlem yapabilmesinin farklılığı gerekli kılabildiği kabul edilebilir ise de anılan fonlar, şirketler ve bağlı ortaklıklar bakımından tabi olunacak mevzuat ve uygulanacak hükümler yönünden genel bir çerçevenin çizilmediği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda kural belirlilik, öngörülebilirlik ve demokratik devlet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.”

Denetimden muafiyet içeren maddeyle ilgili ise “Söz konusu şirketler, alt fonlar ve bağlı ortaklıklar 6085 ve 3346 sayılı Kanunların hükümlerinden muaf tutulmakla birlikte kuralda ya da başka bir kanunda anılan denetimin nasıl yapılacağı ile usul ve esaslarına ilişkin olarak herhangi bir düzenleme de öngörülmemiştir” denildi. İki madde de iptal edildi.

"ORANTISIZ SINIRLAMA"

CHP TMSF’ye verilen bazı yetkileri de AYM’ye taşıdı. 6758 Sayılı Kanun’un 19. Maddesi’nin 8’inci fıkrasında yer alan “Kayyımların yetkileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atandığı şirketlerde, şirketin ortaklarının şirkette sahip olduğu pay oranında yeni kurulacak şirketlerde pay sahibi olmaları koşuluyla şirket yönetim organının önerisi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ilişkili olduğu Bakanın onayıyla yeni şirket kurulmasına karar verilebilir. Bu halde şirket ortaklarının yeni şirket kurulmasına ilişkin izin ve muvafakati aranmaz” ifadelerinin Anayasa’ya aykırı olduğu belirtildi.

AYM “yeni şirket kurulmasına karar verilebilir” ve “izin ve muvafakati aranmaz” ifadelerinin “mülkiyet hakkına orantısız bir sınırlama getirildiği” sonucuna vararak CHP’nin başvurusunu kabul etti.

Aynı maddenin 9’uncu fıkrasında yer alan “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyımlık görevini yürüttüğü şirketlerin genel kurullarının yetkileri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olunmaksızın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ilişkili olduğu Bakan tarafından kullanılabilir” ifadesi de AYM’ye taşındı.

AYM bu fıkrayı da “mülkiyet hakkına getirilen sınırlamanın kanunilik şartını karşılamadığı” sonucuna ulaşarak iptal etti.