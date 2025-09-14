Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Resmi Gazete’de yayımlandı: Zirai dondan etkilenen çiftçilere ödeme yapılacak

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 1 Şubat-13 Nisan 2025 tarihleri arasında 65 ilde yaşanan zirai don nedeniyle ürünleri yüzde 20’nin üzerinde hasar gören çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak. Tarım sigortası bulunmayan veya don teminatı kapsamı dışında kalan üreticiler de destekten yararlanabilecek.

Ekonomi
  • 14.09.2025 07:10
  • Giriş: 14.09.2025 07:10
  • Güncelleme: 14.09.2025 07:13
Kaynak: ANKA
Resmi Gazete’de yayımlandı: Zirai dondan etkilenen çiftçilere ödeme yapılacak
Fotoğraf: AA

Zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören çiftçilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

1 Şubat 2025 tarihinden 13 Nisan 2025 tarihine kadar 65 ilde meydana gelen zirai don nedeniyle 16 üründe  yüzde 20 ve üzeri oranda hasar tespit edilen çiftçilerin 1 Eylül 2024 tarihinden 13 Nisan 2025 tarihine kadar  gerçekleşen girdi maliyetlerinin hasar alanları ve hasar oranları nispetinde karşılanması amacıyla uygulanacak destekleme ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsayan Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

ZİRAİ DON NEDENİYLE DESTEKLEME ÖDEMESİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı karara göre; zirai don nedeniyle ürünleri yüzde 20 ve üzeri oranda hasar gören, bu hasarları için müracaat eden, hasarları il/ilçe müdürlüklerince tespit edilen  Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği kapsamında 2025 üretim yılı için 13 Nisan 2025 tarihine kadar ÇKS kayıtları olan üreticilere bu kayıtlar esas alınarak destekleme ödemesi yapılıcak. Tarım sigortası yaptırmamış çiftçiler, Tarım sigortası olup don teminatı olmayan çiftçiler ve  tazminat alamamış çiftçiler, desteklemeden yararlanacak.

FİNANSMAN VE ÖDEMELER

Bu Karar kapsamındaki destekleme ödemeleri Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığın 2025 yılı tarımsal destek bütçesine ilave olarak aktarılacak ödenekten karşılanacak. Tarımsal destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak.

BirGün'e Abone Ol