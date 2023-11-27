Resmi ilanlar iptal edilmişti: Evrensel'in BİK ile emsal davası yarın

Evrensel gazetesinin, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan ve reklam yayımlama hakkını iptal etmesine karşı açtığı davanın ilk duruşması yarın İstanbul 2. İdare Mahkemesinde saat 10.05’te görülecek. İşlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan dava emsal teşkil edecek.

Evrensel’in Basın İlan Kurumu'nun (BİK) resmi ilan ve reklam yayımlama hakkını iptal etmesine karşı açılan davanın ilk duruşması yarın görülecek.

Evrensel'de yer alan habere göre, BİK'in Evrensel’in ilan ve reklam hakkını iptal etmesi mahkemeye taşınmıştı. Avukat Devrim Avcı tarafından BİK Yönetim Kurulunun Evrensel hakkında verdiği resmi ilan ve reklam yayımlama hakkının iptal edilmesine dair idari işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle idare mahkemesinde 13 Aralık 2022’de dava açılmıştı.

BİK, Eylül 2019’da okurlarımızın bayilerden birden fazla gazete satın alması, kurum abonelikleri ve kayıt defterlerinin düzenli tutulmadığı iddiası ile resmi ilan ve reklam yayımlama hakkını hukuksuz bir şekilde durdurmuştu.

Evrensel'in yaptığı pek çok itirazdan ise sonuç çıkmamıştı. Basın İlan Kurumu, son olarak 22 Ağustos 2022’de Evrensel'in reklam ve ilan yayımlama hakkını iptal etmişti.

Evrensel’in açtığı davanın ilk duruşması yarın (28 Kasım) İstanbul 2. İdare Mahkemesinde saat 10.05’te görülecek. İşlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan dava emsal teşkil edecek.

Evrensel, gazetecilere, "Bizlere güç verecektir" diyerek İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nde görülecek davayı ve dava öncesi saat 09.00'da yapılacak açıklamayı takip etme çağrısı yaptı.