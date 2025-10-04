Resmi raporlar gösterdi: Cezaevinde kapasitenin 3 katında mahpus var

Türkiye cezaevinde bulunan mahkûm ve tutuklu sayısıyla Avrupa’da ilk sırada yer alıyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre Ağustos 2025 itibarıyla cezaevlerinin toplam kapasitesi yaklaşık 304 bin 964 kişiyken, tutuklu ve hükümlü sayısı 413 bin 780 olarak açıklandı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK) raporları da bazı cezaevlerinde kapasitenin yaklaşık 3 katında tutuklu ve mahkûm olduğunu gösterdi. TİHEK sık sık cezaevlerine ziyaret gerçekleştiriyor. Kurum’un ziyaret ettiği son altı cezaevinin tamamında kapasitesinden çok fazla tutuklu ve mahkûm bulunduğu ortaya çıktı.

Bunların en dikkat çekeni Kalecik Açık Cezaevi ve Kayseri Kapalı Cezaevi’ne ilişkin raporlar oldu. Kalecik Açık Cezaevi’nde 1400 kapasiteye karşın 3 bin 155 mahpus bulunurken 1318 kapasiteli Kayseri Kapalı Cezaevi’nde ise 3162 mahpus yer alıyor.

TİHEK’in son ziyaret ettiği cezaevlerinde ortaya çıkan tablo şöyle: