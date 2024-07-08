Resmi sonuçlar: Fransa'da sol ittifak birinci oldu, aşırı sağ yenildi

Fransa'da İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı seçim sonuçlarına göre erken seçimlerin galibi sol ittifak oldu. 4 partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ittifakı 150 olan sandalye sayını 178'e çıkardı. Seçimin ilk turunu kazanan aşırı sağ ise seçimi kaybetti. Macron ittifakının milletvekili sayısı düştü.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararı ile yapılan erken genel seçimlerin dün yapılan ikinci turunda sandıktan birinci çıkan solcu Yeni Halk Cephesi ittifakı, Ulusal Mecliste 178 sandalye elde etti.

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı seçim sonuçlarına göre, 7 Temmuz'da ikinci turu yapılan erken genel seçimde Mecliste en fazla sandalyenin sahibi solcu 4 partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ittifakı oldu.

Yeni Halk Cephesi 178 milletvekili çıkardı. Macron'un ittifakı 150, aşırı sağcı Ulusal Birlik İttifakı (RN) ise 125 milletvekili ile Meclise girdi.

Seçimlere katılım oranı ise yüzde 66,6 olarak kayıtlara geçti.

Bu sonuçlarla hiçbir ittifak ya da parti mecliste salt çoğunluk olan 289 milletvekili sayısına ulaşamadı.

SOL İTTİFAK SANDALYE SAYISINI ARTIRDI

Böylece milletvekili sayısı şu an 250 olan Macron ittifakının Meclisteki sandalye sayısı 150’ye düştü.

Aşırı sağcı RN ittifakının milletvekili sayısı 89’dan 125'e yükseldi. Sol ittifak ise 150 olan sandalye sayını 178'e çıkardı.

AŞIRI SAĞCILAR KAYBETTİ

Fransa’da 30 Haziran’da yapılan genel seçimlerin ilk tur oylamasında, aşırı sağcı RN ittifakının yüzde 33 civarında oyla birinci çıkmasının ardından Macron cephesi ve sol partiler üstü kapalı işbirliğine gitmişti. Fransa’da 30 Haziran’da yapılan genel seçimlerin ilk tur oylamasında, aşırı sağcı RN ittifakının yüzde 33 civarında oyla birinci çıkmasının ardından Macron cephesi ve sol partiler üstü kapalı işbirliğine gitmişti. İlk turun ardından 3 adayın ikinci tura kaldığı 306 seçim bölgesinde, oyların bölünüp aşırı sağın avantaj sağlamaması için diğer partilerden 200'den fazla aday seçim yarışından çekilmişti. Resmi verilere göre, ikinci tura katılmaya hak kazanan 215 aday, RN'yi engellemek için seçime girmemeyi tercih etmişti.

MELENCHON: ÜLKEYİ YÖNETMEYE HAZIRIZ

Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, seçimden sonra ülkeyi yönetmeye hazır olduklarını belirtti.

Melenchon, başını çektiği solcu ittifakının birinci çıktığı seçim sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından yaptığı açıklamada, "Halkımız en kötü senaryoyu açıkça reddetmiştir. Bu gece (aşırı sağcı parti) RN, mutlak çoğunluğa sahip olmaktan çok uzakta" ifadesini kullandı.

Melenchon, seçim sonuçlarını, "yeni Fransa'yı oluşturan milyonlarca kişi için büyük bir rahatlama" olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Yeni Halk Cephesini yönetime çağırma görevi olduğunu" ve buna hazır olduklarını kaydeden Melenchon, Macron’un "boyun eğmesi ve bu yenilgiyi geçiştirmeye çalışmadan kabul etmesi gerektiğini" belirtti.

Melenchon, "Oylamadan çıkarılacak dersler açık. Cumhurbaşkanı'nın mağlubiyeti açıkça teyit edildi. Başbakan gitmeli" ifadelerini kullandı.

İktidar partisi Rönesans'la ülkeyi yönetmek için işbirliğine gitmeyecekleri mesajını veren Melenchon, "Geçen haftada söyledik ve tekrar Cumhurbaşkanı'na söylüyoruz; özellikle 7 yıldır yılmadan politikasına karşı mücadele ettikten sonra (koalisyon) şekillenmeleri için partisiyle müzakere başlatmayı reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Fransa’da erken genel seçimlerin 2. tur sonuçlarına göre, Ulusal Mecliste en fazla sandalye elde eden solcu Yeni Halk Cephesi ittifakında yer alan çevreci Yeşiller Partisi lideri Marine Tondelie, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Çevreci sosyal adalet ve halk kazandı" ifadesini kullandı.

Sosyalist Partisi (PS) lideri Olivier Faure, "Yeni Halk Cephesi, tarihimizdeki bu yeni sayfanın sorumluluğunu üstlenmelidir" ifadelerini kullandı.

"Yeni Halk Cephesi'nin ve onun merkezinde yer alan Sosyalist Parti'nin görevi, kolektif bir projeyi yeniden inşa etmektir" diyen Faure, "kaybedenlerin yenilgilerini kabul ettiklerini açıkça ilan etmeleri" gerektiğini belirtti.

Seçimden birinci çıkan solcu ittifakta yer alan Fransa Komünist Partisi lideri Fabien Roussel, X hesabından yaptığı seçim sonuçlarına ilişkin paylaşımında, "7 Temmuz’un tarihe geçeceğini" kaydetti.

Fransızların seçim öncesi senaryoları boşa çıkardığını kaydeden Roussel, "Halkımla gurur duyuyorum" ifadesini kullandı.

SOL İTTİFAKIN SEÇİM VAATLERİ

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararıyla gidilen erken genel seçimlerde, sandıktan birinci çıkan solcu Yeni Halk Cephesi ittifakının başlıca seçim vaatleri arasında Filistin devletinin tanınması yer alıyor.

Sandıktan birinci çıkan sol ittifakının en büyük partisi LFI lideri Jean-Luc Melenchon, sandık çıkış anketlerinin açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, hükümet kurmaya ve ülkeyi yönetmeye hazır olduklarını söyledi.

Macron cephesi, daha önceki genel seçim kampanyalarında da sert dille eleştirdiği LFI’nin içinde bulunduğu bir koalisyona yanaşmayacakları sinyalini verirken; solcu lider Melenchon da partisinin, Macron ittifakı ile hükümet kurmayacağını belirtiyor.

Seçimin kazananı solcu Yeni Halk Cephesi ittifakının en büyük partisi ve Filistin destekçisi LFI’nin yeni hükümetin kurucu güçlerinden biri olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

"FİLİSTİN'İ TANIMA" SÖZÜ

Seçim kampanyasında, asgari ücreti 1600 avroya çıkarma sözü veren sol ittifakı, gıda, enerji ve akaryakıt fiyatlarını da dondurmayı vadetmişti.

Solcu ittifak, Filistin'i resmi olarak tanıma sözü verirken; Gazze'de ve işgal altındaki Batı Şeria'da uluslararası hukuka uymadığı sürece İsrail'e karşı yaptırım uygulama taahhüdünde bulunmuştu.

Kira yardımlarını yüzde 10 artırmak ve emeklilik yaşını 60'a indirmek de ittifakın vaatleri arasında yer alıyordu.

FRANSA BAŞBAKANI İSTİFA EDECEK

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, sol ittifakı Yeni Halk Cephesi'nin sandıktan birinci çıktığı erken genel seçimlerin ardından bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunacağını bildirdi.