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Resmi tatil düzenlemesi: Borsa İstanbul’da takas tarihleri değişti

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul’da pay piyasası ve VİOP işlemlerinin takas tarihleri değişti. 5 Haziran’da yarım gün seans yapılacak; 6-9 Haziran arasında ise fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek. Pay piyasasında 4 ve 5 Haziran işlemlerinin takası 11 Haziran’da yapılacak.

Ekonomi
  • 04.06.2025 07:54
  • Giriş: 04.06.2025 07:54
  • Güncelleme: 04.06.2025 07:56
Kaynak: AA
Resmi tatil düzenlemesi: Borsa İstanbul’da takas tarihleri değişti
Fotoğraf: AA

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

Pay Piyasasında, dünkü işlemlerin takası 10 Haziran Salı günü, 4 Haziran 2025 Çarşamba (bugün) ve 5 Haziran 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 11 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Ayrıca 5 Haziran Perşembe günü Borsa İstanbul'da yarım gün seans yapılacak.

Öte yandan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 5 Haziran'da fiziki teslimat, 6,7,8,9 Haziran'da takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

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