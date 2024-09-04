Resmin duayenlerinden Güleryüz yaşamını yitirdi

Kültür Sanat Servisi

BirGün gazetesine çizimleriyle her zaman desteğini esirgemeyen resim dünyasının duayeni Mehmet Güleryüz’ü kaybettik. Bir süredir Paris’te kanser tedavisi gören Mehmet Güleryüz 86 yaşında yaşama veda etti. Resim sanatına yaptığı katkılarla tanınan sanatçı, özellikle figüratif çalışmaları ve güçlü çizgileriyle biliniyordu.

Mehmet Güleryüz’ün sanatı, toplumsal eleştirileri ve bireysel özgürlük teması üzerine yoğunlaşıyordu. Eserlerinde sıklıkla insan figürlerini ve yüz ifadelerini dramatik bir şekilde işleyerek, izleyicilerine derin duygusal deneyimler sundu.

Güleryüz, sanat yaşamı boyunca birçok önemli sergiye imza attı ve eserleri uluslararası alanda da büyük ilgi gördü.

Oğlu Kerimcan Güleryüz’ün sanat yönetmenliğinde geçen yıl Loft Art’ta düzenlenen ‘Mehmet Güleryüz 2013-2023’ adlı sergi ünlü ressamın son sergisiydi.

Liseyi Saint Benoit Fransız Lisesi’nde okuyan Güleryüz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nden birincilikle mezun oldu. Resmin yanı sıra tiyatroya da ilgi duyan sanatçı, 1963’te Asaf Çiğiltepe’nin yönettiği Arena Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuğa adım attı. İlk sergisini 1963’te sanatseverlerle buluşturan Güleryüz, devlet bursuyla gittiği Paris’te resim ve litografi üzerine ihtisas yaptı. Güleryüz, 2013’te Paris’te yaşamaya başladı ve kurduğu sanat atölyesinde çalışmalarını sürdürdü.