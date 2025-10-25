Ressam Akman’ın eserleri sanatseverlerle buluşuyor

Kültür Sanat Servisi

Ressam Yüksel Akman, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamını kronolojik bir düzende ele aldığı “Selanik’ten Doğan Güneş” adlı sergisiyle sanatseverleri tarihin izinde bir yolculuğa davet ediyor. İstanbul Sultanahmet'teki Çemberlitaş Basın Müzesi’nde 27 Ekim–14 Kasım tarihleri arasında ziyarete açılacak sergide, sanatçının 100’ü aşkın siyah-beyaz Atatürk portresinin yanı sıra, yaklaşık 200 eserden oluşan geniş bir seçki yer alıyor.

Akman, Selanik’teki çocukluk yıllarından Kurtuluş Savaşı’na, Cumhuriyet’in ilanından vefatına uzanan dönemi kapsayan çizimlerinde, “insanın mücadeleyle yoğrulmuş tarihine ve belleğine saygı” fikrini öne çıkarıyor. Sanatçı, sergide ayrıca 1850’li yıllardan 1980’lere uzanan ‘İstanbul–Klasik Otomobiller, Sinema Sanatçıları ve Çizgi Roman Kahramanları’ serisinden örnekler de sunuyor. Sergi, her gün 10.00–17.00 saatleri arasında, cumartesi ve pazar günleri hariç ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.