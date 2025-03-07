Ressam Aysel Erol Çalışkan'ın yeni sergisi 'Sofra', sanatseverler ile buluşacak

Ressam Aysel Erol Çalışkan'ın "Sofra" isimli kişisel sergisi, 8 Mart-6 Nisan tarihleri arasında Almanya'da sanatseverler ile buluşacak.

Sergi Nachbarschaftszentrum Divan’da ziyaret edilebilecek.

Beş yıl önce Berlin’e yerleşen ressam Aysel Erol Çalışkan, farklı dillerin, inançların ve hikâyelerin buluştuğu bu şehirde, en çok aynı sofraya oturabilmenin mümkünlüğünden ilham aldı.

Paylaşmanın, dinlemenin ve bir arada durabilmenin gücünü, kurduğu sofralarda yeniden keşfetti. Şimdi, ilk kişisel sergisini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde açarak bu deneyimi görünür kılıyor.

Sofra, sadece yemeklerin paylaşıldığı bir masa değil; anıların, kültürlerin ve duyguların buluşma alanı. Birbirini hiç tanımayan insanların bile yan yana gelebileceği, sınırların anlamını yitirdiği bir yer. Bu sergi, sofranın evrensel birleştirici gücünü hatırlatıyor; paylaştıkça çoğalan, dinledikçe derinleşen bir diyaloğun izini sürüyor ve herkesi aynı masa etrafında buluşmaya davet ediyor.