Ressam Bayram Erli'den doğaya sessiz bir bakış

Ressam Bayram Erli, ilk kişisel sergisiyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

“Kaygısız Dinginlik İçindeki Dış Dünya” yaklaşımıyla şekillenen sergi, doğanın sade ama derinlikli yüzünü izleyiciye taşıyor.

Kadıköy Büyük Kulüp Sergi Salonu’nda açılan sergide, ressam Erli’nin kısa sürede dikkat çeken gelişiminin izleri yer alıyor.

Erli, izlenimci bir duyarlılıkla ışığın, rengin ve mekânın ilişkisini yorumluyor; karlı manzaralardan gün batımına uzanan kompozisyonlarında anın izini sürüyor. Sade, içe dönük ve şiirsel bir atmosfer kuran eserler; izleyiciyi sessiz bir karşılaşmaya davet ediyor.

Bayram Erli’nin ilk sergisi, 1 Mayıs 2026’ya kadar, doğanın kaygısız dinginliğini hissetmek ve sade anlatımın gücünü deneyimlemek isteyen tüm sanatseverleri bekliyor.