Ressam Hayati Misman’ın 60. sanat yılına özel "Retrospektif Sergi" sanat severleri bekliyor

Türk resim sanatının usta isimlerinden Hayati Misman, sanat yaşamının 60. yılını kapsamlı bir retrospektif sergiyle kutluyor. Sanatçının farklı dönemlerinden seçilen eserlerinin yer alacağı sergi, İş Bankası Kibele Sanat Galerisi’nde 22 Ekim Çarşamba günü saat 18.30’da açılacak.

Sergiyle eşzamanlı olarak, Misman’ın sanat yolculuğunu ve estetik anlayışını derinlemesine inceleyen bir kitap da İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Kitap, sanat yazarı ve küratör İbrahim Karaoğlu tarafından kaleme alındı.

Karaoğlu, kitapta Misman’ın sanat anlayışını şu sözlerle özetliyor:

“Sanatçı, görmenin yeni yollarını, ifadenin yeni biçimlerini keşfeder.” — David Hockney

Misman’ın sanatı, çeşitliliği bir dağılma değil, özüne doğru derinleşen bir yolculuk olarak ele alıyor. Gravür, tuval, heykel, metal kolaj ve dekupelerle çalışan sanatçı, her tekniği farklı bir anlatım dili olarak kullanıyor. Kadın figürü ise eserlerinde sürekli dönüşen, zaman zaman melankolik, bazen de direngen bir simgeye dönüşüyor.

Sanatçının eserlerinde çizgi, renk ve biçim kadar “insanın derinliklerinde gizli kalmış duyguların şiirsel ışıltısı” da öne çıkıyor. Retrospektif sergi, Misman’ın altmış yıllık üretim serüvenini bütün yönleriyle izleyiciye sunarken, Türk çağdaş sanatının belleğine de önemli bir katkı yapmayı amaçlıyor."

Hayati Misman ve İbrahim Karaoğlu

Bu özel sergi, sanatseverlere yalnızca bir sanatçının üretim sürecini değil, aynı zamanda zamanın içinden geçen bir estetik hafızayı deneyimleme fırsatı sunuyor.