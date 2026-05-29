Ressam Horasan’ın erken vedası hüzne boğdu

Deniz Burak BAYRAK

Çağdaş Türk resminin önemli isimlerinden 61 yaşındaki ressam Mustafa Horasan motosikletiyle geçirdiği trafik kazasına kazasında yaşamını yitirdi. Horasan dün ikindi namazı sonrası Moda Camii’nden son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının erken vedası sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Figüratif anlatımı, insan psikolojisine odaklanan karakterleri ve çarpıcı desen diliyle tanınan Mustafa Horasan, özellikle 1990’lardan itibaren çağdaş Türk sanatının özgün isimlerinden biri olarak öne çıktı. Eserlerinde beden, kimlik, hafıza ve insanın iç dünyasına ilişkin temaları işleyen sanatçı; yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda sergiye katıldı.

Sanat camiasında derin bir boşluk bırakan Horasan’ın ölümü sonrası çok sayıda isim ve kurum sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı:

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat paylaşımında şöyle dedi: “Mustafa Horasan’ı çok genç yaşta kaybettik. Sadece büyük bir ressamı değil, dert sahibi, varlığını yansıyanları sanata dönüştürmüş hakiki bir insanı kaybettik. Kendini deşmekten korkmayan, varlığını insanı ve toplumu anlamaya ve anlatmaya adamış bir ayna gibiydi. Onun resmi karanlığını yaşadığı hayatın ve günlerin karanlığıdır.”