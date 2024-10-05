Ressam Levent Aydaş’ın “Alamet” Sergisi Urladam Sanat Merkezi’nde açıldı

Türk ve Alman sanatçıların buluştuğu “Uluslararası Göynük Çalıştayı” ve “Uluslararası Art Suites Çalıştayı”na katıldı. Özgün bir çalışması Franz Kafka’nın “Dava” kitabına kapak resmi olarak seçildi. Özgür Ağaoğlu’nun “Yine”romanı ile Elif Çongur’un “Yapısalcılık Göstergebilim ve Martı” kitap kapaklarını resimledi.

Ankara Barosu avukatlarından olan sanatçı, otodidakt bir ressam olarak çalışmalarını Ankara’daki özel atölyesinde sürdürmektedir.

Pek çok karma sergiye katılan sanatçı, Ankara’da açtığı “Sair Vakit” adlı kişisel sergisi sonrasında, ikinci konseptli sergisi “Alâmet”i, sanat yazarı İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünde Urladam Sanat Merkezi’nde açtı.

Küratör Karaoğlu, ressamın sanat evrenini “Resminin sınırları dışında sürüp giden hayata; mitolojilerin kadim zamanlarındaki gösterge, iz, simge ve imgelerin gizemli pencerelerinden bakarak; gördüklerini, duyumsadıklarını, düşlerini; kendine özgü sanatsal bir gramerle resmine dönüştüren; şeyleri, olayları, olguları bu görsel gramerle yeniden tanımlayarak, düşsel bir gerçeklikle sunan otodidakt bir ressam Levent Aydaş” diye tanımlıyor. Direktörlüğünü yazar Gülşah Elikbank ve Sanat Yönetmeliğini Gökmen Küçüktaşdemir’in yaptığı, “İnsanlığın ortak hikayesi” mottosuyla gerçekleşen “II. Uluslararası Mitolojik Filmler Festivali” kapsamında, kalabalık bir sanatsever, sanatçı ve gazetecilerin katılımıyla açıldı “Alamet”. Açılışında, sanat yazarı küratör İbrahim Karaoğlu, oyuncu/yönetmen/yazar Ercan Kesal ve ressam Levent Aydaş birer konuşma yaptılar.