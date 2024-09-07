Ressam Nuri İyem’in eserleri İEF’te

Yunis ALAÇAM

93. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın (İEF) onur konuğu kenti olan İstanbul, fuara sanatı da taşıdı.

Resim tekniğindeki özgünlük ve zengin konu çeşitliliği ile modern sanat tarihinde özel bir yeri bulunan ressam Nuri İyem’in eserleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan “Solo Botter: Nuri İyem” sergisiyle Pakistan Pavyonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergi, sanatçının farklı dönemlerden karakteristik çalışmalarından özel bir seçki sunuyor. Sergi, 9 Eylül’e kadar ziyarete açık olacak.