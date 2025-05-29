Ressam Raşit Altun'dan yeni sergi: 'SIR'

Ressam Raşit Altun'un yeni kişisel sergisi ‘SIR’ Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

Ön gösterimi 13 Mayıs’ta gerçekleşen sergi, her gün 10.00–19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Raşit Altun daha önce ABD, Fransa ve Polonya’da sergiler açtı, eserleriyle uluslararası ödüller kazandı ve koleksiyonlara girdi.

Önceki serileri Mahşer ve Araf ile varoluşsal temaları işleyen Altun, “SIR” temalı yeni sergisinde ise daha derin bir içsel yolculuk sunuyor.

“SIR” sergisinde, 50 resim ve 4 heykel yer alıyor. Sergi, 31 Mayıs Cumartesi gününe kadar İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebiliyor.