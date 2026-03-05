Ressam Reyhan Abacıoğlu’nun 50. Sanat Yılı Sergisi İzmir’de: Gökyüzü Kadınların Yüzü

Çağdaş Türk resminin özgün ve dışavurumcu isimlerinden Reyhan Abacıoğlu, sanat yaşamının 50. yılını özel bir sergiyle kutluyor. “Gökyüzü Kadınların Yüzü” başlıklı sergi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Birleşmiş Milletler tarafından kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal başarılarının görünür kılınması amacıyla ilan edilen International Women's Day kapsamında düzenlenen etkinlik, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2026 Dünya Kadınlar Günü programının önemli duraklarından biri olacak.

AÇILIŞ 6 MART’TA

Küratörlüğünü sanat yazarı İbrahim Karaoğlu, sanat koordinatörlüğünü ise Zeki Hozer’in üstlendiği sergi, 6 Mart Cuma günü saat 17.00’de açılacak.

23 Mart’a kadar her gün ziyaret edilebilecek sergi, Abacıoğlu’nun yarım yüzyıla yayılan sanat üretiminden seçilen eserlerden oluşan retrospektif bir seçki niteliği taşıyor.

KADIN KİMLİĞİ VE ÖZGÜR İFADE

İzmir doğumlu sanatçı Reyhan Abacıoğlu, Türkiye’de ve Avrupa’da çeşitli müze ve koleksiyonlarda yer alan eserleriyle tanınıyor. Sanatçı, özellikle soyut dışavurumcu üslubuyla renk, ritim ve duygunun güçlü birlikteliğini resimlerinde yansıtarak çağdaş Türk resmine önemli katkılar sundu.

Sergi için kaleme aldığı manifestoda küratör İbrahim Karaoğlu, Abacıoğlu’nun sanatını şu sözlerle tanımlıyor:

“Modern yaşamın kültürümüzde şekillendirdiği kadın algısını sanatçı kimliğiyle yücelten öncü bir ressamdır. Soyut dışavurumcu yaklaşımıyla duygularımızı özgürleştiren, resimlerinde müzikal bir duygu yoğunluğu yaratan evrensel bir sanatçıdır.”

Karaoğlu’na göre Abacıoğlu’nun resimleri, renklerin ritmiyle oluşan “görsel bir caz” niteliği taşıyor. Sanatçının doğaçlama ve lirik kompozisyonları, tıpkı caz müziğinde olduğu gibi duygu ve iç seslerin özgürce akmasına imkân veriyor.

23 MART'A KADAR GÖRÜLEBİLECEK

“Gökyüzü Kadınların Yüzü” sergisi, Reyhan Abacıoğlu’nun elli yıllık sanat serüvenini gözler önüne sererken; sanatçının kadın kimliği, duygu dünyası ve soyut anlatımı merkezine alan üretimini geniş bir perspektifle izleyiciye sunmayı amaçlıyor.

İzmirli sanatseverler için önemli bir buluşma niteliği taşıyan sergi, 23 Mart’a kadar Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.