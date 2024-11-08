Ressam Tuğçe Karabacak’ın sergisi, renk evreninde içsel bir yolculuğa davet ediyor

Ressam Tuğçe Karabacak’ın eserleri, sanatseverlerle buluştu. “Geçiş” temasıyla hazırlanan sergi, Beykoz Acarkent Coliseum Sports & Life Club’da Sanat Koridoru’nda 7 Kasım-15 Kasım tarihleri arasında izlenebilir.

Karabacak’ın birbirinden dikkat çekici eserleriyle oluşturulan sergi, “İçsel yolculuklara ışık tutan bir renk evreni ve o fütüristik evrenin hayalperest yaratıcısı” sloganıyla Sanat Koridoru’nda yürüyenleri eşsiz bir yolculuğa davet ediyor.

ÇOCUKLUKTAN İLHAM ALAN ARAYIŞ VE DÖNÜŞÜMÜN HİKAYESİ

İç dünyasından, çocukluğundan ve yaşadıklarından ilhamla tuvale dokunan Karabacak, eserlerinde, içsel bir yolculuğa çağırmanın yanı sıra, dünyada rahatsız olduğu sorunları da ele alıyor. Uyanış ve bir çağrı hissi verme amacını yüklenen Karabacak, eserlerinde ideal olana özlemi de dile getiriyor.

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TUĞÇE KARABACAK KİMDİR?

9 Şubat 1987’de Isparta’da doğan Karabacak, lise eğitiminin ilk iki yılını Isparta Güzel Sanatlar lisesinde Resim Bölümü’nde okumuştur. Sonrasında Antalya Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’ne geçiş yapmış ve oradan mezun olmuştur. Üniversite eğitimine ise Marmara Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nde devam etmiştir.

Karabacak, “50 Metrekare”, “Kurt Seyit ve Şura”, “Şehrin Melekleri”, “Uçurum”, “Aşk Laftan Anlamaz” gibi pek çok televizyon dizisi ile “Aşk Kırmızı”, “Hayalet Dayı” gibi filmlerde rol almıştır.

Karabacak, kariyerini oyunculukla birlikte ressam olarak sürdürmektedir. Eserleriyle 2 yıldır çeşitli sergilerde sanatseverlerle buluşmaktadır.