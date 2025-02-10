Ressamlar enkazı sergi alanına çevirdi

Kültür Sanat Servisi

Antakyalı ressamlar eski güzel günlerden hafızada kalanları tuvallere yansıttı. ArtAntakya ve Ansam Kültür Derneği tarafından Mehmet Oflazoğlu’nun öncülüğünde ‘Sanat iyileştirir, sanat birleştirir’ mottosuyla gerçekleşen ‘6 Şubat Anma Sergisi’ ziyaretçileri bekliyor.

Antakya Saray Caddesi’nde enkaza dönüşen boş duvarların gölgesinde gösterime açılan sergi, 6 Şubat depreminin yaşandığı acıların mekanını da açık hava sanat alanına dönüştürdü. Sergide 30 farklı sanatçı, Hatay’ı, Antakya Köprüsü’nü, meclis binasını, eski şehri, tarihi mekânların yıkımdan önceki hâllerini hatırlattı.

SANATIN BÜTÜNLEŞTİRİCİ VE BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Deprem sonrası Antakya’da kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar hız kazanırken, bu sergi sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne dikkat çekiyor. ArtAntakya ve Ansam Kültür Derneği, bölgedeki sanatçılarla birlikte anma etkinlikleri düzenleyerek sanatın travmalarla başa çıkmadaki rolünü vurguluyor. Etkinliğe ev sahipliği yapan Saray Caddesi, Antakya’nın önemli sanat ve kültür merkezlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Açık hava sergisi formatında gerçekleşen etkinlik, ziyaretçilere sanatçılarla birebir iletişim kurma imkânı da sunuyor.

Atalay Mansuroğlu, Berre Cesur, Durdunaz Günaydın, Edip Bağdatlı, Emel Temizkan, Emine Tolungüç, Esra Sönmez, Güler Çimer, Gülseli Helvacı, Gizem Şanlı, İlker Mansuroğlu, Leyla Açıcı, Manolya Keşre, Mehmet Oflazoğlu, Nil Lal Oflazoğlu, Perihan Çapar, Selva Pekmez, Serpil Sultanoğlu, Şenay Demirtaş ve Zeynep Gülbol gibi sanatçıların eserleriyle yer aldığı sergi, ziyaretçileri bekliyor.