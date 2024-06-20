Restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde bulunan bir restoranın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 10.00 sıralarında İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın baca kısmında meydana geldi. Restoranın çatısından çıkan dumanı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu kısa sürede yangını söndürdü. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.