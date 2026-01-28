Restoranlarda yeni dönem: Kuver ve servis ücretine yasak geliyor

Restoran ve kafelerde servis, kuver ve masa gibi ek ücretlerin talep edilmesi yasaklanıyor.

Kurallara uymayan işletmelere ağır cezalar yolda.

NTV'nin haberine göre; kuver ve servis ücreti isteyen işletmelere para cezası kesilecek.

Mevcut uygulamada işletmeler servis ücreti gibi ek kalemleri fiyat listelerinde açıkça belirterek ücret talep edilebiliyordu. Yeni düzenlemeyle bu uygulama tamamen yasaklanacak.

Kurallara uymayan işletmelere 1 milyon 439 bin liraya kadar ceza kesilebilecek.

Tüketici sadece sipariş ettiği ürünlerin bedelini ödeyecek.

Ticaret Bakanlığı'nın bu konudaki yönetmelik çalışmasında sona gelindi.

Düzenlemenin önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Bahşiş uygulaması gönüllülük esasıyla olduğu için devam edecek.