Restorasyon değil yıkım!

HABER MERKEZİ

AKP’li Ümraniye Belediyesi, İstanbul Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde bulunan ve Osmanlı’nın son dönem eserlerinden Cevher Ağa Camisi’ni “restorasyon” çalışmaları kapsamında yıktı.

II. Abdülhamid döneminde inşa edilen tarihi yapının iş makineleriyle tamamen ortadan kaldırılması kamuoyunda tepkilere yol açtı.

Uzmanlar, yapının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerektiğini ve yapılan müdahalenin “restorasyon değil, yıkım” olduğunu vurguladı.

HUKUKA AYKIRI

Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde bulunan Cevher Ağa Camisi, Ümraniye Belediyesi tarafından başlatılan çalışma sonrası iş makineleriyle yerle bir edildi. Restorasyonun temel ilkesi olan ‘‘mevcudu koruma ve iyileştirme’’ prensibinin çiğnenerek yapının tamamen ortadan kaldırılması, koruma kurullarının ve belediyenin tarih bilincini tartışmaya açtı. Gelen tepkilerin ardından Ümraniye Belediyesi bir açıklama yayımladı. Yıkımı bir ‘‘yeniden hayat bulma’’ süreci olarak tanımlayan belediye, caminin yerine modern ihtiyaçlara cevap verecek yeni bir yapı inşa edileceğini duyurdu. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Cevher Ağa Camii yıkılıyor” iddialarının doğru olmadığını savunarak, çalışmaların “tarihî mirası koruma” amacı taşıdığını belirtti. Yıldırım, kamuoyunda oluşturulan tepkilerin “algı” olduğunu ileri sürdü. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, yapının tamamen yıkıldığını ve bunun restorasyon olarak adlandırılamayacağını ifade etti. Uzmanlar, BirGün'e yaptığı değerlendirmelerde Cevher Ağa Camisi’nin tescilli bir kültür varlığı olduğunu anımsatarak, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerektiğini vurguladı. Koruma Kurulu’nun “hassas söküm” kararı verdiğini belirten uzmanlar, bunun yapı elemanlarının tek tek sökülerek korunmasını gerektirdiğini, ancak sahada iş makineleriyle bütüncül bir yıkım yapıldığını ifade etti. Ayrıca ana yapının ortadan kaldırılmasının “koruma” değil “yok etme” anlamına geldiğini vurgulayan uzmanlar bu haliyle uygulamanın hem koruma ilkelerine hem de hukuka aykırı olduğunu, sorumlular hakkında işlem yapılması gerektiğini kaydetti.