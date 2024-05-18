Restorasyonu tamamlanan Alanya Atatürk Evi ve Müzesi, yarın açılacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'nın Alanya ilçesini ziyaretinde konakladığı Alanya Atatürk Evi ve Müzesi, yaklaşık bir yıl süren restorasyonun ardından yarın ziyarete açılacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'nın Alanya ilçesini ziyaretinde konakladığı Alanya Atatürk Evi ve Müzesi, yaklaşık bir yıl süren restorasyonun ardından yarın ziyarete açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Atatürk'ün 18 Şubat 1935'te ziyaret ettiği ilçede kaldığı ve evin sahibi Tevfik Azakoğlu'nun rızasıyla 1987'den itibaren Alanya Atatürk Evi ve Müzesi olarak hizmet veren tarihi konakta, geçen yıl başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Alanya Müze Müdürlüğü koordinesinde geleneksel Alanya evlerinden olan tarihi binadaki çalışmalar, yaklaşık bir yıl sürdü.