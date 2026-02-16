Restorasyonu tepki çekmişti: Selimiye Camisi yeniden açılıyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kapsamlı restorasyondan geçirilen Edirne'deki Selimiye Camisi, 19 Şubat'ta yeniden tam kapasite ibadete açılacak.

Kasım 2021'de bilim kurulu nezaretinde başlatılan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Mimar Sinan’ın ‘ustalık eserim’ dediği camideki kubbe yazılarında yapılması planlanan değişiklikler ve dikkatsiz ve plansız bir şekilde çekiçle kırım işlemleri yapıldığına ilişkin açıklamalarla birlikte söz konusu restorasyon çalışmaları büyük tepki çekmişti.

Tepkilerin ardından bazı eklentilere ilişkin Edirne İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararına karşı Kültür Bakanlığı'nın yaptığı itiraz, Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

"TESCİLLİ KUBBE TEZYİNATI KORUNDU"

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, camide yürütülen çalışmalara ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Kubbe tezyinatına ilişkin kamuoyunda iki farklı görüş bulunduğunu aktaran Aksu, UNESCO normları ve tescil hükümleri doğrultusunda mevcut motiflerin korunmasına karar verildiğini söyledi.

Tescilli kubbe tezyinatının canlandırıldığını belirten Aksu, şunları kaydetti:

"Kanun ve UNESCO normları mevcut halin yani tescilli motiflerin tezyinatın devam etmesini bize bildiriyor. Genel olarak vatandaşımızın kanaati de bu motiflerin, bu desenin kalması yönündeydi. Biz de Vakıflar Genel Müdürlüğümüz olarak bunu uyguladık ve mevcut motifimizi koruduk.

Yani burada herhangi bir siyasi müdahale yok. Herhangi bir kimsenin karıştığı yok. İki taraf da bilim tarafıydı. İki taraf da bu konunun uzmanları hocalardı. Aslında iki tarafta kendi aralarında böyle bir tartışma yaşandı ama tescilli olan taraf uygulandı."

Selimiye Camisi restorasyon döneminde kısmen açık bırakılmıştı. Cami, tam kapasite olarak Ramazan ayının ilk gününde (19 Şubat) yeniden ibadete açılacak.