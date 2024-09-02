Restore edilen iki klasik, 6 Eylül'de yeniden vizyonda

Türkiye sinemasının önde gelen filmlerinden 'Eşkıya' ve 'Her Şey Çok Güzel Olacak', 4K kalitesinde restore edilmiş şekilde 6 Eylül'de vizyona girecek.

İki film de Ömer Vargı tarafından orijinal nitelikleri korunarak restore edildi.

Dağıtımını CJ ENM’in üstlendiği filmler, Taff Pictures aracılığıyla 6 Eylül’den itibaren sinema salonlarında seyirci ile buluşacak.

Başrollerinde Uğur Yücel ve Şener Şen'in yer aldığı Yavuz Turgul imzalı Eşkıya 1996'da vizyona girmişti.

1998'de vizyona giren “Her Şey Çok Güzel Olacak” ise Cem Yılmaz’ın ilk sinema filmi. Ömer Vargı’nın yönettiği filmin senaryosunu Cem Yılmaz ve Hakan Aksun kaleme almıştı.