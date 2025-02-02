Restore edilen 'Japón' filmi 1948 Atlas Sineması’nda

Othon Cinema, yeni gösterim programında günümüz sinemasının önde gelen isimlerinden Meksikalı yönetmen Carlos Reygadas’ın ilk uzun metrajı olan “Japón” filmini, The Criterion Collection tarafından restore edilmiş versiyonuyla ilk defa İstanbul’da izleyicilerle buluşturacak.

Filmin gösterimi 8 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da Beyoğlu 1948 Atlas Sineması’nda gerçekleştirilecek.

Film, şehirden ıssız bir kasabaya intihar etmek için seyahat eden bir adamın hikayesini anlatıyor.

Meksika kırsalının sert güzelliğinde toprakla iç içe bir dokunsallıkla ilerleyen film; yaşamla ölümün iç içe geçtiği ve insan deneyiminin hayvani ve ruhsal yönlerinin birbirinden ayırt edilemez hale geldiği bir şiirsel manzara yaratıyor.