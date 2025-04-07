Resul Emrah Şahan, başkanlık maaşıyla kent lokantalarındaki tüm yemeklerin ücretini ödedi

Şişli Belediyesi'nde kayyum yönetimi, ilçedeki kent lokantalarının bugün yeniden hizmet vermeye başladığını bildirdi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Resul Emrah Şahan yönetiminde açılan kent lokantalarının fotoğrafları paylaşılarak, "Kent Lokantalarımız, halkımıza hizmet sunmaya devam etmektedir" denildi.

Kent Lokantalarımız, halkımıza hizmet sunmaya devam etmektedir. pic.twitter.com/Z6gnYQCIN5 — Şişli Belediyesi (@sislibelediyesi) April 7, 2025

Belediyenin sosyal medya hesabından daha önce yapılan açıklamada, kent lokantalarının, kullanılan malzemelerin zamanında tedarik edilememesi gerekçesiyle 19 Mart'tan bu yana kapalı olduğu belirtilmişti.

İlçedeki 2 kent lokantası ile 1 gezici lokantanın yeniden açılması için gerekli malzeme ve personel planlamasının tamamlandığı belirtilen açıklamada, "Lokantalarımız, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren vatandaşlarımıza hizmet vermeye yeniden başlayacak. Şişlimizin hak ettiği hizmete hakkıyla ulaşmasını sağlayabilmek için çalışıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

RESUL EMRAH ŞAHAN'DAN AÇIKLAMADA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik (İBB) düzenlenen operasyonda 'terör' suçlamasıyla tutuklanan ve görevden alınarak yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, kent loklantaları ile ilgili mesaj verdi.

Şahan'ın el yazısıyla paylaşılan notta, "Sevgili Şişlililer; kent lokantamızdaki her tabak, kardeşliğimizin ve dayanışmamızın bir parçasıdır. Bugün açıldığını duyunca, başkanlık maaşımla tüm yemeklerin ücretini sizin adınıza ödemek istedim" ifadelerini kullandı.

Şahan, "Kent lokantaları bir lütuf değil, halkın hakkıdır. Bu hakka sahip çıkan herkese yürekten sevgiler..." dedi.