Resul Emrah Şahan bestelemişti: Sanatçılar 'No:9' için bir araya geldi

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutuklu bulunduğu Silivri Marmara Cezaevi’nde bestelediği “No:9”, ünlü sanatçıların katkılarıyla hayat buldu.

"Özgür günlere" adanan eser için hazırlanan klip, YouTube ve Spotify platformları aracılığıyla sanatseverlerle paylaşıldı.

Adını, Şahan’ın diğer siyasi tutuklularla birlikte kaldığı cezaevindeki bölümden alan eserin seslendirilmesinde; kavalda Resul Emrah Şahan’ın babası Talip Şahin, asma davul ve sandukada Arif Sağ, akustik gitarda Bülent Ortaçgil, yaylı tanburda Cahit Berkay, bağlamada Erdal Erzincan ve Tolga Sağ, perküsyonda Diler Özer, piyanoda Dengin Ceyhan yer aldı. Yaylı düzenlemeler İstanbul Strings tarafından icra edilirken, trompette Atakan Gözetlik, elektro gitarda ise Cenk Şanlıoğlu esere eşlik etti.

Mix ve mastering süreci Ömer Avcı tarafından yürütülürken, esere tonmeister olarak Ertan Keser imza attı. Video klip yönetmenliğini ise Resul Emrah Şahan’ın ablası Ceren Şahan üstlendi.

Resul Emrah Şahan’ın “No:9” adlı bestesi için, tüm sanatçıların görüntülerinin yer aldığı klibe kişisel YouTube kanalından; esere ise dijital müzik platformu Spotify üzerinden erişilebiliyor.

"UMUT ETMEKTEN VAZGEÇMEYEN HERKESE"

Şahan, yeni yıl mesajı niteliği de taşıyan bestesini, tutuklu bulunan yol arkadaşlarına ve adalet beklentisi içinde olan tüm ailelere ithaf etti.

Şahan cezaevinden ilettiği mesajında şunları dile getirdi:

“Bu beste her koşulda mücadeleyi sürdürenlere, tutuklu yol arkadaşlarıma ve umut etmekten vazgeçmeyen herkese armağandır. Bu armağana ortak olan, besteyi seslendiren tüm sanatçılara, büyük ustalarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu melodi milletime emanettir: Umut etmekten vazgeçmeyen herkesin dilinde dolaşsın, dalga dalga yayılsın, uzak olanı yakın etsin, yalnız hissedene yoldaş olsun isterim. 31 Aralık, aynı zamanda bu zor süreci sabrıyla, desteğiyle ve sevgisiyle kolaylaştıran sevgili eşimin de doğum günü. O da tüm yol arkadaşlarımın aileleri gibi büyük bir mücadele veriyor, ağır bir yükü omuzluyor. 2026’nın artık kavuşmaların yılı olmasını, sevdiklerimizin yükünün hafiflemesini diliyorum. Umutla beklediğimiz o günlere erişmeye; hakkın, hukukun ve adaletin hâkim olacağı bir düzene kavuşmaya çok ihtiyacımız var. Hepinizi en içten duygularımla, sevgi ve hasretle selamlıyorum.”