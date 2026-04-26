Resul Emrah Şahan'dan açlık grevindeki madencilere destek

Tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, açlık grevinde olan madencilerin eylemi için destek mesajı paylaştı.

400 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Resul Emrah Şahan, mesajında, "Maden emekçilerinin Ankara’da devam eden mücadelesi bize şunu açıkça gösteriyor: Bu ülkede emek meselesi, aynı zamanda bir siyasi kültür meselesidir. Siyasi kültürü değiştirmek zorundayız" dedi.

Şahan, mesajında şunları kaydetti:

"Emeğin hakkını güvence altına alamayan, yurttaşı güçsüz bırakan, sermayeyi korurken çalışanı belirsizliğe terk eden bir yönetim anlayışının, güçlü bir devlet aklıyla bağdaşması mümkün değildir. Bizim ihtiyacımız olan şey, yurttaşı güçlendirerek güçlenen yeni bir kamusal akıldır.

Belirsizliklerle, dışa bağımlılıkla, ekonomik krizle ve yoksullukla; alın terine değer vererek, hakkı teslim ederek, kimseyi yalnız bırakmayarak, toprağa, insana, kente ve cana eşit davranarak başa çıkabiliriz.

Doğayı talan edilecek bir kaynak; kenti rant alanı, emeği maliyet kalemi olarak gören bir düzen adil değildir. Adalet; ancak yurttaşın güçlü olduğu, emeğin korunduğu ve devletin herkes için eşit işlediği bir düzende mümkündür.

Siyasi kültürü değiştirmek zorundayız. Bu ülke, yurttaşını ve emeğini güçlendirdiği ölçüde güçlenecek. Dört duvar arasında, demir kapılar ardında olsam da; sonuna dek maden işçilerimizin ve ailelerinin yanındayım."