Resul Emrah Şahan'dan Cem Küçük'e tazminat davası

İBB operasyonları kapsamında tutuklanan ve yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, yandaş gazeteci Cem Küçük'e 100 bin liralık tazminat davası açtı.

Şahan, TGRT Haber’de 26 Nisan 2025 tarihinde yayınlanan “Taksim Meydanı” programında, Cem Küçük'ün “PKK’ya para aktarma”, “Brüksel’de terör örgütüyle görüşme”, “teröre finansman sağlama” ve “DHKP-C ile bağlantılı kişilerle çalıştığı” yönündeki iddialarını yargıya taşıdı.

Şahan, avukatları Hüseyin Ersöz ve Enes Hikmet Ermaner aracılığıyla Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe sundu.

Dilekçede, söz konusu iddiaların hiçbir somut belgeye dayanmadığı, savcılık dosyasındaki MASAK raporlarında böyle bir suçlamaya yer verilmediği ve soruşturma dosyasının gizliliğini ihlal eder şekilde yayınlarda kullanıldığı ifade edildi.

Dilekçede ayrıca Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatları ışığında, “terör örgütüyle ilişkilendirme” gibi ağır suçlamaların yalnızca somut delillerle ispatlanabileceği, aksi durumda bu iddiaların gazetecilik değil, açıkça kişilik haklarına saldırı olduğu belirtildi.