Resul Emrah Şahan'dan Emin Alper'e teşekkür
Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Berlinale’deki ödül konuşmasında siyasi tutuklulara değinen yönetmen Emin Alper’e teşekkür ederek "Sessiz değiliz, yalnız değiliz" mesajını paylaştı.
Tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Berlinale'deki konuşması nedeniyle yönetmen Emin Alper'e teşekkür etti.
Resul Emrah Şahan, Emin Alper'in konuşmasını X hesabından videolu paylaşarak, "Sessiz değiliz. Yalnız değiliz. Tebrikler Emin Alper, teşekkürler" ifadelerini kaydetti.
Sessiz değiliz. Yalnız değiliz...— Resul Emrah Şahan (@REmrahSahann) February 22, 2026
Tebrikler Emin Alper, teşekkürler 🌿 pic.twitter.com/gB6ivGPjW0
Son filmi "Kurtuluş" ile 76. Berlin Film Festivali’nin (Berlinale) Ana Yarışma bölümünde Gümüş Ayı Jüri Büyük Ödülü'nü kazanan Emin Alper, ödül konuşmasının son bölümünde şunları söylemişti:
"Dört yıldır hapiste olan arkadaşım Çiğdem. Tayfun, Can ve Mine. Sekiz yıldır hapiste olan Osman Kavala. Dokuz yıldır hapiste olan Selahattin Demirtaş. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer tüm belediye başkanları. Ve onlara oy veren milyonlarca insan. Yalnız değilsiniz. Yalnız kalmayacaksınız. Yalnız kalmayacağız."