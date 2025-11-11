Resul Emrah Şahan'dan 'iddianame' açıklaması: Algılara karşı “gerçeklerin dile getirilmesini” sağlamaya çalışacağız

Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, bugün tamamlanan 'İBB iddianamesi'ne ilişkin açıklama yaptı. 8 aydır tutuklu olduğunu ifade eden Şahan, "Şimdi, hakkımızda hazırlanan bu iddianameyi dört duvar arasında okumak zorundayım. Sınırlı imkanlar dahilinde görüşebildiğim avukatımla, bu ülkenin en ağır siyasi davalarından birine dönüştürülen sürecin savunmasını daha doğrusu algılara karşı 'gerçeklerin dile getirilmesini' sağlamaya çalışacağız" dedi.

Şahan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"8 aydır Silivri’de, tek kişilik bir hücrede haksız yere tutukluyum.

19 Mart’ta başlayan bu süreç, tam da 12 Eylül günü hiçbir somut gerekçe olmadan ikinci kez tutuklanmamla daha da ağırlaştırıldı.

Bugün ise binlerce sayfalık bir iddianameye, hiçbir makul izahı olmaksızın “özel vasıflı üye” olarak eklenmiş durumdayım.

Şimdi, hakkımızda hazırlanan bu iddianameyi dört duvar arasında okumak zorundayım. Sınırlı imkanlar dahilinde görüşebildiğim avukatımla, bu ülkenin en ağır siyasi davalarından birine dönüştürülen sürecin savunmasını daha doğrusu algılara karşı “gerçeklerin dile getirilmesini” sağlamaya çalışacağız.

Maalesef başlangıçta “tedbir” diye sunulan tutuklama, çoktan fiili bir “cezaya” dönüşmüş durumda. Burada özgürlüğümüzle birlikte, kendimizi savunma hakkımız da elimizden alındı.

Bu ülkede adalet uzun süredir eksik; fakat biz umudumuzu yitirmedik.

Er ya da geç suçsuzluğumuz, adil ve tarafsız mahkemeler önünde tescillenecek.

İnanıyorum ki hakikat, yolunu adalet mücadelemizle bulacak."