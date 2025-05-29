Resul Emrah Şahan'dan Kent Lokantası açıklaması: Yüz binlerce yurttaşımız faydalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) başlatan operasyonlar kapsamında tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi’ne göderilen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan Kent Lokantaları’nın açılışının yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

Şahan'ın sosyal medya hesabından yapılan videolu açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"18 yaşında bir gencin hayali Kent Lokantası olur mu? Olurmuş… Seçim kampanyası boyunca onlarca mahallede, binlerce yurttaşla konuştum. Ama içlerinden biri, 18 yaşında bir genç kardeşim, kalbimin tam ortasına bir cümle bıraktı: "Başkanım, Kent Lokantası olur mu Şişli’de?” O an donup kaldım. Bu kadar genç bir insan, hayatının en heyecanlı çağında neden bir Kent Lokantası hayal eder? Bu soru içimi yakarak hep benimle kaldı. Çünkü o istek aslında bir öğün yemekten ibaret değildi. O talep, eşitsizliğin, yok sayılmış bir hayatın en sade haliyle bir çığlığıydı. Hiç vakit kaybetmedik. Şişli’nin dört bir yanına ulaşacak, erişim sorunu yaşayan herkesin yanında olacak, her gün başka bir mahallede sıcak yemek sunacak Gezici Kent Lokantamızı hayata geçirdik.

Bugün, o hayalin gerçeğe dönüşünün birinci yılı Tam bir yıl boyunca, yüzbinlerce yurttaşımız bu lokantadan faydalandı. Her durakta başka bir yüz, başka bir hikâye… Ama hepsinde ortak olan şey; dayanışmaydı, paylaşmaktı, birbirimize iyi gelmekti. Bu memlekette belediyecilik, sadece kaldırım döşemek değildir. İnsanın kalbine dokunmaktır, yoksulluğun utancını paylaşmak, kimseyi geride bırakmamaktır. Bugün Silivri’de olabilirim, ama o sofralar kurulmaya devam ettikçe, ben hep Şişli’deyim. Bu günler geçecek. Ve biz yeniden, aynı inançla, aynı sevgiyle, aynı halkla birlikte, çok daha fazlasını yapacağız. Çünkü bizim yolumuz belli: Halkın sofrasına oturmak, halkla birlikte yürümek..."