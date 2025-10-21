Resul Emrah Şahan'dan piyanist Dengin Ceyhan'a teşekkür

Silivri'de tutuklu bulunan ve yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan X hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, Şahan'ın piyanist Dengin Ceyhan'ın Şahan'ın cezaevinden yazdığı bestesini icra ettiği anlara ilişkin videoyu paylaşarak, Ceyhan'a teşekkürlerini iletti.

Şahan X hesabında konuya ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, ''İçimizdeki müziği, gelecek güzel günlere dair umudumuzu hapsedemezler'' ifadesini kullandı.

Resul Emrah Şahan'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

İçimizdeki müziği, gelecek güzel günlere dair umudumuzu hapsedemezler

Silivri No: 9’un notalarını sizlerle paylaştığım günden bu yana birçok mesaj aldım. Duydum ki bestem, ülkemin dört bir yanında onların aracılığıyla can bulmuş. Zihnimde dönüp duran bu sesleri sizlerle buluşturan her bir müzisyene sevgi ve teşekkürlerimle…

İçimizdeki müziği, gelecek güzel günlere dair umudumuzu hapsedemezler🌿



NE OLMUŞTU?

Silivri'de tutuklu bulunan ve yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan X hesabından cezaevinde yazmış olduğu bir besteyi paylaymış ve şunları yazmıştı:

14 Ekim'de X hesabından, cezaevinde yazmış olduğu bir besteyi notalara dökülmüş haldeki fotoğrafıyla paylaştı.

“Silivri’ye ilk girdiğim günden beri içimde dolanıp duran bir melodi var. Düşünürken, yazarken hep benimle. Yapabileceğim tek şey, notaları kağıda yazıp dışarıya, size göndermek.

Bu notalar, arkadaşlarımın, dostlarımın desteğiyle çok yakında sesini bulup size ulaşacak. Elbette ulaşabildiğimiz her yerde, tüm duyarlı müzisyen dostlarımın, ‘Silivri No:9’un notalarına can vermesini çok isterim.

Sesim şimdilik dolaşamıyor; bu müzik, benim yerime ülkemi dolaşsın…”

Ünlü piyanist Dengin Ceyhan'da, Resul Emrah Şahan'ın cezaevinde yazdığı bestesini icra etmişti.