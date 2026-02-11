Resul Emrah Şahan hakkında kent uzlaşısı davasından tahliye kararı

Kent uzlaşısı davası kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir ve Reform Vakfı Direktörü Mehmet Ali Çalışkan hakkında sulh ceza hakimliği tarafından aylık tutukluluk incelemesi yapıldı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında 'kent uzlaşısı' davası kapsamında tahliye kararı verildi.

Şahan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu için cezaevinde kalmaya devam edecek.

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir ve Reform Vakfı Direktörü Mehmet Ali Çalışkan hakkında da dava kapsamında tahliye kararı verildi.

CHP'DEN İLK YORUM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, tahliye kararları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifaderi kullandı:

"Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan, Belediye Başkan Yardımcımız Ebru Özdemir ve Reform Vakfı Direktörü Mehmet Ali Çalışkan hakkında 'kent uzlaşısı' davasında tahliye kararı verildi.

Bir yıla yaklaşan tutukluluk süresinin ardından gelen bu karar, başından bu yana içi boş, delilsiz ve hala iddianamesiz olan bu dosyanın çöktüğünü ortaya koymaktadır. Bugün verilen tahliye kararı, aylar boyunca sürdürülen ağır hak ihlallerini ortadan kaldırmıyor, yalnızca o hukuksuzluğun tescilini ortaya koyuyor.

Yedek tutuklulukla özgürlüğünden mahrum bırakılan Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan başta olmak üzere tüm tutuklu yol arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı, tutuksuz yargılama yasada yer aldığı gibi esas olmalıdır. Ayrıca Şişli’de kayyum yönetimine son verilmeli, halkın iradesi yeniden tecelli ettirilmelidir.

Tüm yol arkadaşlarımızın masumiyetine inanıyoruz. Onları özgürlüklerine, ülkemizi adalete ve huzura kavuşturana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."