Resul Emrah Şahan: Haklı mücadelemiz ve yolculuğumuz devam edecek

'Terör' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sosyal medya hesabından gözaltı sonrası ilk açıklamasını yaptı.

Sosyal medya hesabından el yazısıyla paylaşılan notta Şahan, "Sevgili Şişlililer ben çok iyiyim. Haklı mücadelemiz ve yolculuğumuz devam edecek" dedi.

Şahan, şöyle devam etti: "Milli Mücadelenin doğduğu Şişli'de 10 kişiden yaklaşık 7'sinin rızasını almış bir Cumhuriyet çocuğuyum. Aydınlık yarınlar için, Cumhuriyet'in değerleri için sizlerle omuz omuza özgürlükle buluşacağız."

Haklı mücadelemiz ve yolculuğumuz devam edecek. pic.twitter.com/Urej4oKYuP — Resul Emrah Şahan (@REmrahSahan) March 20, 2025

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Şahan, dün gözaltına alınmıştı.

Avukatı Hüseyin Ersöz, Şahan'ın gözaltı süresinin bir gün uzatıldığını ve dün evinde yapılan aramaya itiraz ettiklerini açıklamıştı.