Resul Emrah Şahan için tahliye başvurusu: "İncelemenin bu hafta içinde yapılmasını beliyoruz"

Yerine kayyum atanan Şişli'nin tutuklu CHP'li Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan için avukatı Hüseyin Ersöz tahliye başvurusunda bulundu.

Şahan'ın tutukluluğunda 6. aya girildiğini belirten Hüseyin Ersöz, "Emrah Şahan hakkındaki iddianame de aradan geçen uzun süreye karşın halen yazılmadı. Bu başlı başına tutuklamayı ölçüsüz kılan bir durum. Bunun yanında Emrah Şahan’la ilgili tutuklamanın şartlarının oluştuğunu söylemek de mümkün değil" dedi.

Tahliye talepli dilekçede AİHM Kararlarına atıf yaptıklarını belirten Ersöz, şunları kaydetti:

"Müvekkilimizin de hem Beylikdüzü Belediyesi ve hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde uzun yıllar bürokrat olması ve öte yandan 2024 yılında Şişli Belediye Başkanı olarak seçilen bir siyasetçi olması çerçevesinde 7 yıl gibi uzun bir sürede yüzlerce ve hatta binlerce farklı kişi ile telefonda görüşmesi son derece olağandır. Müvekkilimizin, bürokrat/siyasetçi olmasından ötürü kendisini arayan yüzlerce kişi için bir filtre uygulaması mümkün olmadığı gibi her iletişimin otomatikman terör örgütüne yardım edildiğine yönelik delil sayılması da hukuken kabul edilebilir olmaktan son derece uzaktır. Gerçekten de müvekkilimizin telefonda görüştüğü kişilerin her birinin bir adli sicil kaydının bulunup bulunmadığı veya haklarında terör suçlarından işlem yapılıp yapılmadığı hususunda bilgi sahibi olması ve buna göre bir tavır takınması tabiatıyla olanaklı değildir ki bu, sadece müvekkilimiz için değil hiç kimse için mümkün olabilecek bir durum değildir. Bu görüşmelerin terör örgütüne yardım etmek amacıyla yapıldığını gösteren hiçbir somut olgu da ortaya konulamadığına göre HTS kayıtlarının kuvvetli suç şüphesine dayanak olarak gösterilmesi de mümkün değildir. Bu açık gerçeklere rağmen Müvekkilimizin halen tutulu bulundurulması hukuka aykırıdır.

Keza gizli tanık beyanlarına içerik açısından itibar etmek de her yönüyle imkansızdır. Zira söz konusu tanık beyanları tamamen gerçeklikten uzak, hiçbir somut olguya dayanmayan ve manipülatif niteliktedir. Öyle ki gerek ifade esnasında gerekse de tutuklama kararında atıfta bulunulan gizli tanık beyanlarından tanık İlke’nin beyanı aslında 2024 yerel seçimlerinden önce müvekkil hakkında yapılan bir takım sosyal medya paylaşımlarına dayanmaktadır. … Bu bağlamda söz konusu paylaşımlar açıkça iftira, hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarını oluşturduğundan anılan hesap hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve söz konusu soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2024/92245 Soruşturma nolu dosya üzerinden yürütülmüş…

Yukarıda açıkladığımız tüm bu hususlar dahilinde, müvekkilimizin çalışmaları, söylemleri ve eylemleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, kendisinin fikren PKK dahil tüm terör örgütlerine tamamen karşı duruş sergilediği açıktır. Keza belirttiğimiz gibi müvekkilimizin; Atatürkçü değerlere sahip, şehitler anısına yapılan etkinliklere katılım sağlayan, keza şehit derneklerine düzenli bağışlarda bulunan, hemen hemen her söyleminde toplumsal barışın önemine dikkat çeken ve kutuplaştırıcı politikaları kınayan bir siyasetçi olduğu açıktır. …

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/99 E sayılı dosyasında verdiği tahliye kararı ve Anayasa Mahkemesi’nin 2023/102251 B. Başvuru No ve 25 Şubat 2025 tarihli Hüda Kaya Kararında yapmış olduğu … değerlendirmeleri yanında Adli Bilişim Mühendisi Tuncay BEŞİKÇİ tarafından tanzim edilen uzman mütalaasında yer alan tespitler ile müvekkilimizin yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunması ve iddianamenin halihazırda hazırlanmaması karşısında tutuklamanın ölçülü bir tedbir olmaktan çıkmış olması da gözönüne alınarak …"