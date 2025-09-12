Resul Emrah Şahan ifadeye çağrıldı, Özgür Özel ‘organize kötülük’ dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Ahmet Türk göreve iade, Ahmet Özer tahliye edilmeli” açıklamasını değerlendirdi.

Tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın İBB soruşturması kapsamında bugün ifadesinin alınmasına atıfta bulunan Özel, "Devlet Bey’in gönlünü yapacaklar, ‘Efendim bakın biz Ahmet Özer’in, Resul Emrah Şahan’ın işte yani bu Kent Uzlaşısı dosyalarından olanlarını çözdük, tutuksuz yargılıyor’ diye. Bugüne kadar öbür davadan tek soru sorulmamış. Devlet Bey, Sabah gazetesine açıklamayı yapıyor ve o davadan tutuklu arkadaşımızı öbür davadan sorguya alıyorlar. Kötülüğün ne kadar büyük ve ne kadar organize olduğunun en belirgin göstergesi" dedi.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 19 Mart’ta İstanbul’da yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınmış, aynı gün çıkarıldığı mahkemece “Kent Uzlaşısı” üzerinden yöneltilen iddialar çerçevesinde tutuklanmıştı. Aradan geçen altı ayın ardından yapılan tutukluluk incelemesinde, mahkeme tutukluluğun devamına karar verdi.

Tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın İBB soruşturması kapsamında bugün ifadesi alındı.