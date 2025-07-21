Resul Emrah Şahan'ın tutukluluğuna itiraz edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanarak yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tahliye başvurusunda bulundu.

Başvuruda, Ahmet Özer hakkında verilen tahliye kararına da atıfta bulunularak, Şahan’ın benzer dayanaklarla tutukluluğunun, ölçülülük ve orantılılık ilkeleriyle bağdaşmaz hale geldiği belirtildi.

AHMET ÖZER DETAYI

Şahan için, avukatları Hüseyin Ersöz ve Enes Ermaner tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na tahliye başvurusu yapıldı.

18 Temmuz 2025 tarihli dilekçede, tutukluluğun süre açısından orantısız ve hukuki bakımdan dayanaksız olduğu belirtilirken, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında verilen tahliye kararına da atıfta bulunuldu.

İtiraz dilekçesinde CHP’nin, Belediye meclislerinde ve belediye yönetiminde Cumhuriyet’in olanaklarıyla demokratik siyaset içinde yer almış, hizmet etmek isteyen herkese siyasetin önünü açmak için ortaya koyduğu ve seçimlerde milletin rızasını alan Türkiye İttifakı’nın kriminalize edilmek istendiği vurgulandı.

Tutukluluğa itirazda, "CHP’nin, Cumhuriyetin kurucu partisi olarak bir terör örgütü ile gizli bir ittifak içinde olması, akla yatkın olmayan bir durum olarak" değerlendirilirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 20 Mart 2025 günü Şişli Belediyesi önünde yaptığı konuşmada sarf ettiği, “Tüm Türkiye genelinde, AK Parti, İYİ Parti, MHP, DEM gibi partilerden gelip CHP listelerinden seçime girmeyi kabul eden ve güçlü bir temsil sağlayacağı düşünülen isimlerin aday gösterilmesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin merkezi kararıyla gerçekleşmiştir” sözlerine atıfta bulunuldu.

Bu koşullarda sadece Resul Emrah Şahan’a değil, hiçbir CHP mensubuna, belediye meclislerinde çeşitli siyasi partilerden gelen insanları aday gösterdikleri için suç isnat edilmesinin, Türkiye’nin siyasi gerçekleriyle bağdaşmadığı, dilekçede detaylarıyla anlatıldı.

Buna ek olarak, Cumhuriyet Halk Partisi’nin aday belirleme süreçlerinin siyasi ve idari açıdan en iyi temsili sağlayacak şekilde Parti yetkili organları tarafından yürütüldüğünden hareketle, dilekçede, Resul Emrah Şahan’ın “Türkiye İttifakı” açısından karar verici hiçbir parti organında yer almadığı gerçeği de tekrar vurgulandı. Nitekim Şahan’a kolluk ve savcılık ifadelerinde “kent uzlaşısı” ve “HDK” bağlamında yalnızca “kent uzlaşısı ne anlama gelmektedir” yahut “siz bu şahısların terör örgütü ile iltisaklı olduğu yönünde herhangi bir bilgiye sahip miydiniz?” şeklinde oldukça genel nitelikte sorular sorulmakla yetinildiğine de dikkat çekildi.

“DEMOKRASİ YARGILANIYOR”

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın dört aydır tutuklu bulunduğunu hatırlatan avukatlar, Şişli halkının yüzde 70 oyla seçtiği bir belediye başkanının özgürlüğünden hukuksuzca mahrum bırakıldığını ve yargı kararlarının siyasi hesaplaşmaların aracı haline getirildiğini ifade etti.

Başvuruda, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında verilen tahliye kararına da atıfta bulunularak, Şahan’ın benzer dayanaklarla tutukluluğunun, ölçülülük ve orantılılık ilkeleriyle bağdaşmaz hale geldiği belirtildi. Özer’in örgüt üyeliği suçlamasıyla aylarca tutuklu kalmasına dayanak gösterilen delillerin ne denli dayanaksız olduğunun ortaya çıktığı vurgulandı. Benzer dayanaklarla “örgüte yardım suçu” isnat edilerek tutuklu bulunan Şahan’ın özgürlüğünden mahrum bırakılmasının, hem olayın kendi iç tutarlılığına hem de Anayasa’nın 13. ve 19. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. maddesinde güvence altına alınan kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına aykırı olduğu hatırlatıldı.

“AVUKATA HABER VERİLMEDEN DURUŞMA YAPILIYOR”

İtiraz dilekçesinde, mahkemenin kararında “suçun ağırlığı” ve “ileride verilebilecek cezanın yüksekliği” gibi gerekçelerin yer almasının, masumiyet karinesine aykırı olduğu vurgulandı. Bu yaklaşımın tutuklamayı, cezaya dönüşmüş bir infaza çevirdiği ve bunun da AİHS ve Anayasa’ya açık bir aykırılık teşkil ettiği belirtildi.

Avukatlar, CMK 108. madde gereğince tutukluluk incelemelerinde şüpheli ve/veya müdafiinin dinlenmesi gerektiğini hatırlatarak, bu temel hakkın şimdiye kadarki tutukluluk incelemelerinin tamamında ihlal edildiğinin altını çizdiler. Şahan’ın sadece SEGBİS aracılığıyla ifadesinin alındığı, avukatlara ise bilgi verilmediği vurgulandı. Bu durumun hem Anayasa’nın 19. ve 36. maddelerine, hem de AİHS’in 5. ve 6. maddelerine açıkça aykırı olduğu ifade edildi.

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BU AŞAMAYA KADAR NELER YAŞANDI?

• Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan 19 Mart 2025'te gözaltına alındı.

• 23 Mart’ta İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Aynı gün Şişli Belediyesine kayyum atandı.

• Savunma birçok defa tahliye talebinde bulundu, ancak talepler reddedildi.

• Savunma, tutukluluğun hukuka aykırı olduğunu, “kuvvetli suç şüphesinin” mevcut olmadığını, suçlamaların soyut ve afaki olduğunu belirtti.

• İstanbul İttifakı çerçevesinde siyaset yapan ve Esenyurt Belediye Başkanıyken görevden alınarak tutuklu yargılanan Prof. Özer, Kent Uzlaşısı davasından tahliye edildi.

• Özer’in tahliyesinin ardından, 18 Temmuz 2025 tarihinde Şahan’ın avukatları tarafından tutukluluğa itiraz dilekçesi verildi.