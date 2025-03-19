Resul Emrah Şahan kimdir? Resul Emrah Şahan'ın hayatı ve siyasi kariyeri

Resul Emrah Şahan, 11 Haziran 1982’de Ankara’da doğmuş bir Türk siyasetçidir. 2024 yılından itibaren Şişli Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir.

RESUL EMRAH ŞAHAN EĞİTİMİ

2005 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun olan Şahan, aynı yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Metropolitan Planlama ve Tasarım Merkezi’nde görev almaya başladı. Burada özellikle tarihi kent alanları üzerine yürütülen projelerde etkin bir rol üstlendi.

RESUL EMRAH ŞAHAN'IN BELEDİYE KARİYERİ

2014-2019 yılları arasında, Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Beylikdüzü Belediyesi'nde Teknik Koordinasyon ve Projeler Birimi Koordinatörü olarak çalıştı. Ardından, 2019-2023 yılları arasında İstanbul Planlama Ajansı Başkanlığı ve Bimtaş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi.

EMRAH ŞAHAN HANGİ İLÇENİN BELEDİYE BAŞKANI?

2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Şişli Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Şahan, seçimlerde %66,6 oy oranı elde ederek ilçenin bugüne kadarki en yüksek oy oranıyla seçilen belediye başkanı oldu. 4 Nisan 2024 itibarıyla mazbatasını alarak resmi görevine başladı.

Evli olan Resul Emrah Şahan, bir kız çocuğu babasıdır.