Resul Emrah Şahan: "Önünde sonunda buluşacağız"

Tutuklanarak yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, kendisine çocuklardan gelen mektup ve fotoğrafları paylaştı.

Şahan, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili çocuklar, Bizim Sokak’larda mutluluğun ve özgürlüğün resmini yeniden çizeceğimiz günler de gelecek. Hem de sizinle birlikte çizeceğiz. Şişli’nin sokakları yine sizin neşeli seslerinizle, gülüşlerinizle yankılanacak. Sakın merak etmeyin. Önünde sonunda buluşacağız. Tüm mücadelemiz sizler için. Gözlerinizden öperim.”