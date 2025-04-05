Resul Emrah Şahan’dan Avukatlar Günü mesajı

Tutuklanarak yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 5 Nisan Avukatlar Günü’ne ilişkin bir mesaj paylaştı.

Şahan’ın sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan mesajında 19 Mart günü gözaltına alınma sürecinde avukatını beklemesine izin verilmemesi hatırlatıldı.

Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’nde tutuklu durumda bulunan Şahan, mesajında “Hukukun üstünlüğünün teminatı avukatlarımıza teşekkür ediyorum. Bir an evvel başta genç arkadaşlarımız olmak üzere, tüm tutukluların salıverilmesi ve mesnetsiz davaların düşmesi için mücadeleye devam” dedi.

Şahan, ayrıca Saraçhane eyleminde gözaltına alınan ve avukatları bulunmayan gençlere hukuki destek sağlayan avukatlara teşekkür etti.

“HUKUKUN TEMİNATI AVUKATLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Şahan’ın X’te yayınladığı mesajının tamamı şu şekilde: