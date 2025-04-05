Resul Emrah Şahan’dan Avukatlar Günü mesajı
Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’nde tutuklu durumda bulunan Resul Emrah Şahan, 5 Nisan Avukatlar Günü’ne ilişkin mesajında Saraçhane eyleminde gözaltına alınan ve avukatları bulunmayan gençlere hukuki destek sağlayan avukatlara teşekkür etti.
Tutuklanarak yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 5 Nisan Avukatlar Günü’ne ilişkin bir mesaj paylaştı.
Şahan’ın sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan mesajında 19 Mart günü gözaltına alınma sürecinde avukatını beklemesine izin verilmemesi hatırlatıldı.
Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’nde tutuklu durumda bulunan Şahan, mesajında “Hukukun üstünlüğünün teminatı avukatlarımıza teşekkür ediyorum. Bir an evvel başta genç arkadaşlarımız olmak üzere, tüm tutukluların salıverilmesi ve mesnetsiz davaların düşmesi için mücadeleye devam” dedi.
Şahan, ayrıca Saraçhane eyleminde gözaltına alınan ve avukatları bulunmayan gençlere hukuki destek sağlayan avukatlara teşekkür etti.
“HUKUKUN TEMİNATI AVUKATLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Şahan’ın X’te yayınladığı mesajının tamamı şu şekilde:
“Haksız yere hürriyetimin kısıtlandığı 19 Mart sabahında, gözaltı işlemi yapılmadan önce avukatımı beklememe izin verilmemişti. Sn Ekrem İmamoğlu ile birlikte hepimizin uğradığı haksızlığa karşı, en çok da uzun süredir hissettikleri geleceksizlik ve güvencesizliğe karşı Anayasal haklarını kullanarak ses yükselten öğrenci arkadaşlarımız da bizlerle benzer şekilde tutuklandılar. Onların arayacakları avukatları da yoktu. Bu ülkenin yetiştirdiği onlarca avukat, savunma hakkının kutsallığını gözeterek öğrencilere ve ailelerine desteğe koştular. Hukukun üstünlüğünün teminatı avukatlarımıza teşekkür ediyorum. Bir an evvel başta genç arkadaşlarımız olmak üzere, tüm tutukluların salıverilmesi ve mesnetsiz davaların düşmesi için mücadeleye devam! Tüm avukat arkadaşlarımızın Avukatlar Günü’nü kutlarım!”
Haksız yere hürriyetimin kısıtlandığı 19 Mart sabahında, gözaltı işlemi yapılmadan önce avukatımı beklememe izin verilmemişti.— Resul Emrah Şahan (@REmrahSahan) April 5, 2025
Sn Ekrem İmamoğlu ile birlikte hepimizin uğradığı haksızlığa karşı, en çok da uzun süredir hissettikleri geleceksizlik ve güvencesizliğe karşı Anayasal…