Resul Emrah Şahan’ın avukatları özgürlük hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle AYM'ye başvurdu

"Kent Uzlaşısı" operasyonu kapsamında hakimlikçe tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatları Hüseyin Ersöz, Enes Ermaner ve Buse Şahin; Şahan'ın tutukluluğunun 40’ıncı gününde “özgürlük hakkının ihlal edildiği” gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

Dilekçeyi ilgili makama sunmadan önce konuya ilişkin Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapan Ersöz, “Anayasa Mahkemesi’ndeki süreç de başlamış oldu. Anayasa Mahkemesi tarafından bir hak ihlali kararı verilmesi halinde Resul Emrah Şahan’ın tutuklama tedbiri sona erebilir” dedi.

"ANAYASA’YLA GÜVENCE ALTINA ALINAN ÖZGÜRLÜK HAKKI İHLAL EDİLİYOR”

Sürece ilişkin bilgi veren Ersöz, şunları söyledi:

“Şişli’nin seçilmiş Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutukluluğunun 40’ıncı günündeyiz. Hakkında hukuka uygun olarak nitelendiremeyeceğimiz bir tutuklama kararı verilmişti. Bugün buraya, tutukluluğuna itirazın reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapmak için geldik. Müvekkilimiz Resul Emrah Şahan ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ne özgürlük hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle bir başvuruda bulunduk. Temel itibariyle yapılmış olan gözaltı, tutuklama ve el koyma işlemlerinin hukuka aykırı olduğunu belirttik. Anayasa’yla güvence altına alınan özgürlük hakkının ihlal edilmiş olduğunu ilettik ve bununla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi tarafından ivedilikle bir inceleme yapılması için talebimiz de oldu. Bu çerçevede Anayasa Mahkemesi’ndeki süreç de başlamış oldu. Anayasa Mahkemesi tarafından bir hak ihlali kararı verilmesi halinde Resul Emrah Şahan ile ilgili olarak tutuklama tedbirinin sona ermesi de gündeme gelebilir.”

İBB OPERASYONU: ADLİYEYE SEVKLERİ BEKLENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ikinci dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerin emniyet ifadelerinde yöneltilen soruları ve süreci de değerlendiren Ersöz, “Müvekkilimiz olan İmar Dairesi Başkanı ve Genel Sekreter yardımcısı Ramazan Gülten’in ifadesinin alınmasını bekliyoruz. Gözaltı kararına, gözaltı kararının uzatılması kararına, dosyanın içerisindekileri incelememize engel oluşturan kısıtlılık kararına itiraz ettik.” dedi. Ersöz süreci şu şekilde değerlendirdi:

“İBB’ye yönelik bir operasyon gerçekleşti. Gözaltı işlemleri devam ediyor. Müvekkilimiz olan İmar Dairesi Başkanı ve Genel Sekreter yardımcısı Ramazan Gülten’in ifadesinin alınmasını bekliyoruz. Bugün kalan 10 kişinin ifadesinin alınmasını bekliyoruz. Bu akşam ya da yarın sabahtan itibaren adliyeye sevk işlemlerinin yapılması bekleniyor. Soyut genel geçer suçlamalar var. Henüz Ramazan Gülten’in ifadesi alınmadı ama diğer şüphelilere yönelik yöneltilen sorular kamuoyuna mal oldu. Bunların hiçbirisi gözaltı gerekçesi olamaz. Bu operasyonlar siyasi bir anlam taşıyor. Bugün ifade alma işlemlerinin tamamlanmasını bekliyoruz. Ramazan Gülten ile ilgili olarak şunu ifade etmek gerekiyor, arkadaşları tarafından liyakatli, düzgün ve namuslu bir bürokrat olarak nitelendirilen bir kişiye yönelik yapılan gözaltı işlemi hukuka uygun değil. Gözaltı kararına, gözaltı kararının uzatılması kararına, dosyanın içerisindekileri incelememize engel oluşturan kısıtlılık kararına yönelik olarak bir takım itirazlar gerçekleştirdik. İfade alma işlemleri sonrasındaki süreci takip edeceğiz. Umarım ki bu yanlıştan bir an önce dönülür.”