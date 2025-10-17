Resul Emrah Şahan’ın Silivri’de yazdığı beste, Dengin Ceyhan tarafından icra edildi

Silivri'de tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın bestesi ünlü piyanist Dengin Cengin tarafından icra edildi.

Şahan, 14 Ekim'de X hesabından, cezaevinde yazmış olduğu bir besteyi notalara dökülmüş haldeki fotoğrafıyla paylaştı.

Şahan’ın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Silivri’ye ilk girdiğim günden beri içimde dolanıp duran bir melodi var. Düşünürken, yazarken hep benimle. Yapabileceğim tek şey, notaları kağıda yazıp dışarıya, size göndermek.

Bu notalar, arkadaşlarımın, dostlarımın desteğiyle çok yakında sesini bulup size ulaşacak. Elbette ulaşabildiğimiz her yerde, tüm duyarlı müzisyen dostlarımın, ‘Silivri No:9’un notalarına can vermesini çok isterim.

Sesim şimdilik dolaşamıyor; bu müzik, benim yerime ülkemi dolaşsın…”

CEYHAN VİDEO PAYLAŞTI

Şahan’ın paylaşımına yapılan yorumlarda ünlü piyanist Dengin Ceyhan’ın da besteyi seslendirdiği görüldü.