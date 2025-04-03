Resul Emrah Şahan’ın tutukluluğuna itiraz

Görevden alınan ve yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın avukatları tutukluluğuna itiraz etti.

Şahan’ın avukatları Hüseyin Ersöz ile Enes Ermaner, Sulh Ceza Hakimliği’nin üst mahkemesi olan Asliye Ceza Hakimliği’ne yaptığı itiraz dilekçesi sundu.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in aktardığına göre dilekçede “Kent Uzlaşısı” soruşturmasına ilişkin icra edilmiş bir gizli anlaşmanın varlığını kabule götürebilecek değil herhangi bir delil, en ufak bir emare dahi söz konusu olmadığı belirtildi.

Dilekçede "Tümüyle afaki ve zorlama yorumlardır. CHP’nin seçimlerde başarıyla tatbik ettiği Türkiye İttifakı açısından müvekkilimiz hiçbir zaman CHP’nin karar verici organlarında görev almamıştır” ifadesi yer aldı.

SERBEST KALMASI İSTENDİ

Şahan'ın aynı soruşturmada firari konumunda olan HDP eski Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış'la görüştüğü iddialarına ilişkin yer verilen HTS kayıtlarına da değinilen dilekçede, "Müvekkilimizin 03 Aralık 2019-22 Mart 2020 tarihleri arasında toplam 17 kere ve 710 saniye Azad Barış ile telefon görüşmesi yaptığı kolluk tarafından tespit edilmiş. HTS verilerine göre ufak bir hesaplama ile toplam görüşme süresinin yaklaşık 12 dakika kadar olduğu ve her bir görüşmenin 1 dakikaya dahi denk gelmediği ve bu görüşmelerin yaklaşık 3,5 aylık bir zaman zarfında yapıldığı iddia edilmektedir. Bu da yaklaşık ortalama olarak haftada 1 telefon görüşmesine denk gelmektedir. Bu bağlamda tutuklama gerekçesinde ifade edilen 'yoğun ve sürekli irtibat'ın olmadığı anlamına gelmektedir” denildi.

Resul Emrah Şahan’ın şartsız veya mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kalması istendi.