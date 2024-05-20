Ret dalgası sürüyor: Schengen vizesine 10 yılda 511,4 milyon euro harcandı

Uzun süredir yaşanan yoğunluk ve ortaya çıkan sorunlarla gündeme gelen Schengen vizesindeki ret oranı, geçen yılın tamamında yüzde 21,7’ye dayandı. son 10 yılda ise Türk vatandaşlarının Schengen vizesine harcadığı tutar 551,4 milyon euroyu aştı.

Schengen vizesi başvurularında yaşanan engellerin Türk vatandaşlarına ve iş dünyasına faturası günden güne yükseliyor.

Ekonomim'den Merve Yiğitican'ın haberine göre, hem vatandaş hem de iş insanları için çileye dönüşen Schengen vizelerinde geçen yıl ret oranı yüzde 21,7 ile zirveye çıktı.

Rusların dahi ret oranı Türkiye’nin 2 puan gerisinde kalırken, Schengen için Türk vatandaşlarının cebinden çıkan para 85 milyon euroyu buldu.

Son 10 yılda ise Türklerin Schengen vizesine harcadığı tutar 551,4 milyon euroyu aştı.

TÜRKİYE, EN ÇOK VİZE BAŞVURUSU YAPAN ÜLKELERDEN BİRİ

Avrupa Komisyonu'nun son açıkladığı verilere göre, 2023'te yapılan vize başvurularının sayısı 2022'ye göre yüzde 37 artışla 10,3 milyonu aşarken, 1 milyon 55 bin 885 başvuru ile Türkiye, Çin’den sonra en çok vize başvurusunda bulunulan ikinci ülke oldu.

Türklerin yaptığı vize başvurularının geçen yıl 2022’ye göre yüzde 36,5 arttığı görülürken, Türkiye’den yapılan vize başvuru adedi toplam Schengen vize başvurularının yüzde 11’ine yakınını oluşturdu.

RUSYA TÜRKİYE'NİN ALTINDA KALDI

Ancak Türk vatandaşların vize başvuruları kadar ret oranları da artarak devam ediyor. Buna göre Türkiye’nin Schengen vize başvurularındaki ret oranı 2022 yılında yüzde 15,6 iken bu oran geçen yıl yüzde 21,7’ye çıkmış durumda. Bu da 169 bin 514 başvurunun kabul edilmediği anlamına geliyor. Oysa şu anda Batı’nın sıkı yaptırım politikalarına rağmen Rusların Schengen vizesi başvurularındaki ret oranı yüzde 19,7 ile Türkiye’nin altında kaldı.

RET ORANI 4 KATINA ÇIKTI

Türkiye’den yapılan Schengen başvurularının son 10 yıllık çıktılarına bakıldığında, 2014 yılında 883 bin 339 başvuruya karşın ret oranının yüzde 4,4 gibi düşük bir oranda kaldığı görülüyor. Bu tarihten itibaren hem başvuru sayısının hem de ret oranının kademeli olarak arttığı görülürken, pandemi yılları olan 2020 ve 2021’de başvuru sayıları 200 binlere inerek sert düşerken, ret oranları yüzde 10’un üzerine çıkmaya başladı. 2020’den 2023 yılına gelinceye kadar Türkiye’nin ret oranları sırasıyla yüzde 12,7; yüzde 16,6; yüzde 15,5 ve yüzde 16,1 olarak hesaplandı. Verilere bakıldığında, 2014-2017 yıllarında Türkiye’nin Schengen vizelerinde ret oranının ortalama yüzde 4,8 olduğu görülürken, son 4 yılda bu oranın 4 katını aşarak yüzde 16,6’ya yükseldiği görülüyor.

FATURA KABARIYOR

Peki Türkiye geçen yıl Schengen vize başvuruları için ne kadar bir bedel ödedi? 12 yaş üstü kişiler için Schengen başvuru ücretinin 80 euro olduğu hesaba katılırsa, geçen yıl sadece başvurular için 84,4 milyon euro ödendiği görülüyor. Vize başvurusu için gerekli diğer harcamalar da düşünüldüğünde bu tutarın daha da yukarılara çıktığını söylemek mümkün. Türkiye’nin 2014’ten bu yana sadece vize başvurularına ödediği tutarın ise kabaca 511,4 milyon euro olduğu hesaplanıyor.