Reuters: 9 bin PKK’linin Türkiye'ye dönmesi için yasal düzenleme hazırlanıyor

Türkiye’de geçen sene ekim ayında başlayan ve geçtiğimiz ay PKK’nin Türkiye'den geri çektiğini duyurduğu süreçte “yasal düzenlemeler” konusu tartışılmaya devam ediyor.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın ismi açıklanmayan “üst düzey bir Ortadoğu yetkilisine” dayandırdığı haberinde, süreç kapsamında 9 bin PKK'linin Türkiye'ye dönüşüne izin verilecek bir düzenleme üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Ajansa konuşan yetkili, düzenlemenin kasım ayı sonlarında Meclis'e gelebileceğini ifade etti.

"GENEL AF ANLAMINA GELMEYECEK"

Habere göre, söz konusu düzenleme “genel af” anlamına gelmeyecek ancak "silahlı eylemlere karışmamış örgüt üyelerinin Türkiye’ye dönüşünü güvence altına alacak."

İlk etapta yaklaşık bin PKK üyesinin düzenleme kapsamı altına alınması, bireysel incelemelerin ardından da toplamda 8 bin kadar PKK'linin Türkiye’ye dönüşüne izin verilmesi planlanıyor.

Örgütün üst ve orta düzey pozisyonlarda görev almış ve Türkiye’nin geri dönüşüne izin vermediği 1000 kadar PKK'linin ise Avrupa dahil üçüncü ülkelere nakledilmesi planlanıyor.

DEM PARTİLİ TEMEL: YASA ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel ise ajansa yaptığı değerlendirmede, “PKK mensuplarının demokratik ve toplumsal hayata yeniden entegrasyonunu sağlayacak özel bir yasa üzerinde çalışmalar sürüyor” dedi.

Temel dönüş planının ise kademeli değil tek aşamada gerçekleştirileceğini ve herkese uygulanabilir olduğunu ifade etti.

Tayip Temel, “Yasa, PKK'den dönen herkesi, ister sivil ister militan olsun, kapsayacak. Kademeli bir dönüş planı yok. Üzerinde çalışılan formül kapsamlı ve herkese uygulanabiliyor" dedi.

Bazı PKK üyelerinin üçüncü ülkelere gönderilmesi fikrinin gündeme getirildiğini belirten Temel, bunun potansiyel ev sahibi ülkelerle müzakere edilmesi gerektiğini söyledi.

Ancak haberde parti içinden ismi açıklanmayan başka bir kaynak, “Geri dönen farklı gruplara farklı prosedürler” uygulanacağı yönünde bilgi paylaştı.

Kaynak, "bazı PKK üyelerinin Türkiye'ye döndüklerinde muhtemelen soruşturma ve yargılamalarla karşı karşıya kalacağını" belirtti.