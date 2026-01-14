Reuters: ABD 24 saat içinde İran'a yönelik saldırı gerçekleştirebilir

ABD'nin Katar'daki askeri üsten personelinin ayrılmasını duyurmasının ardından, Reuters'ın Avrupalı iki yetkiliye dayanadırdığı haberinde ABD'nin askeri müdahalesinin önümüzdeki 24 saat içinde gerçekleşebileceğini iddia edildi.

Reuters'ın haberinde ayrıca bir İsrailli yetkilinin de Trump'ın müdahale kararı almış gibi göründüğünü, ancak kapsamı ve zamanlamasının belirsiz olduğunu aktarıldı.

İran olası ABD saldırısında bölgedeki ABD üslerinin vurulacağını duyurmuş ve ABD Katar'ın Doha şehrinde yer alan ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü'ndeki personelin tahliye edilmesi uyarısında bulunmuştu. Katar ise bu uyarının bölgesel gerilimden kaynaklı olduğunu söylemişti.