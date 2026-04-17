Reuters: ABD, bazı Avrupa ülkelerine silah teslimatlarını erteleyecek

ABD, İran savaşındaki mühimmat ihtiyacını gerekçe göstererek Avrupa ülkelerine silah sevkiyatını durdurdu.

Reuters'ın haberine göre ABD'li yetkililerin bazı Avrupalı meslektaşlarına, İran'daki savaşın silah stoklarını tüketmeye devam etmesi nedeniyle daha önce sözleşmesi yapılmış bazı silah teslimatlarının gecikme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Ajansa konuşan konuya yakın beş kaynak, Baltık bölgesi ve İskandinavya dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin bu durumdan etkileneceğini belirtti.

Kaynaklar, söz konusu silahların bir kısmının Avrupa ülkeleri tarafından Yabancı Askeri Satışlar (FMS) programı kapsamında satın alındığını, ancak henüz teslim edilmediğini bildirdi. ABD’li yetkililer son günlerde ikili görüşmelerde Avrupalı yetkililere bu teslimatların muhtemelen erteleneceğini aktardı.

Öte yandan Beyaz Saray, Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları Reuters’ın yorum talebine yanıt vermediler.

BÜTÜN SAVAŞLARIN SİLAHLARI ABD’DEN

Ajans bu gecikmelerin, 28 Şubat'ta ABD-İsrail hava saldırılarıyla başlayan İran'a karşı savaşın, ABD'nin bazı kritik silah ve mühimmat stoklarını ne kadar zorlamaya başladığını ortaya koyduğu yorumu yaptı.

FMS programı kapsamında, yabancı ülkeler, ABD hükümetinin lojistik desteği ve onayıyla ABD yapımı silahlar satın alıyor. Washington, Trump döneminde FMS programı da dahil olmak üzere Avrupa’daki NATO ortaklarını daha fazla ABD yapımı malzeme satın almaya zorlamıştı.

ABD'li yetkililer, bu silahların Ortadoğu'daki savaş için gerekli olduğunu belirterek Avrupa ülkelerini, ABD ve İsrail'in Hürmüz Boğazı’nı açmasına yardım etmemekle suçluyor.

İran savaşı başlamadan önce bile, ABD, Ukrayna savaşı ve İsrail’in Gazze işgaline sağladığı silahlar nedeniyle topçu sistemleri, mühimmat ve tanksavar füzeleri dahil olmak üzere milyarlarca dolar değerinde silah stoklarını tüketmişti.