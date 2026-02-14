Reuters: ABD, İran'a yönelik haftalar sürecek bir saldırı hazırlığında

ABD ordusunun, İran'da haftalar sürecek bir askerî operasyon hazırlığında olduğu iddia edildi.

Reuters’a konuşan ve adını gizli tutan iki ABD’li yetkili, şu ana kadarki en büyük ABD-İran çatışmasının yaşanma ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.

ABD’li yetkililer, Pentagon’un Orta Doğu’ya ilave bir uçak gemisi gönderdiğini, bunun da beraberinde binlerce asker, savaş uçakları, güdümlü füze destroyerleri ve hem saldırı hem savunma kapasitesine sahip unsurlar getirdiğini açıkladı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da bugün yaptığı açıklamada İran'a ikinci bir uçak gemisi gönderebileceklerini ve rejim değişikliğinin kendileri için 'en iyi senaryo' olduğunu söylemişti.

Uzmanlara göre, önemli bir füze kapasitesine sahip olan İran’a karşı böyle bir operasyon, ABD güçleri için çok daha yüksek riskler barındırıyor. İran’ın olası misillemeleri, bölgesel bir çatışma ihtimalini de ciddi biçimde artırıyor.

Yetkililer, ABD’nin İran’dan karşılık beklediğini ve bunun karşılıklı saldırılar ve misillemelerle zaman içine yayılan bir çatışma sürecine dönüşebileceğini dile getirdi. Beyaz Saray ve Pentagon, misilleme ve bölgesel çatışma risklerine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

İran Devrim Muhafızları, İran topraklarına yönelik bir saldırı olması halinde, ABD’nin bölgedeki askeri üslerini hedef alabilecekleri uyarısında bulundu. ABD’nin Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’de askeri üsleri bulunuyor.