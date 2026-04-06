Reuters: ABD ve İran 'acil ateşkes' planı üzerinde görüşüyor

Reuters, İran ve ABD'nin kapsamlı ve acilen geçerli olacak bir ateşkes planı üzerinde görüştüğünü yazdı.

Reuters'ın haberine göre iki ülke, pazartesi günü yürürlüğe girebilecek ve Hürmüz Boğazı’nı yeniden açabilecek bir 'düşmanlık sonlandırma' planı üzerinde görüşüyorlar.

Pakistan tarafından hazırlanan ve gece boyunca İran ve ABD ile paylaşılan düşmanlık sonlandırma çerçevesinin, acil ateşkesin ardından kapsamlı bir anlaşmanın geleceği iki aşamalı bir yaklaşımı içerdiğini belirtti.

Kaynak, “Tüm unsurlar bugün üzerinde mutabakat sağlanmalı” diyerek ilk mutabakatın görüşmelerdeki tek iletişim kanalı olan Pakistan aracılığıyla elektronik olarak sonuçlandırılacak bir mutabakat zaptı şeklinde düzenleneceğini ifade etti.

PAKİSTAN GENELKURMAY BAŞKANI İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Reuters'ın kaynakları, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir'in bütün gece ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, özel elçi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile temas halinde olduğunu söyledi.

"İSLAMABAD ANLAŞMASI”

Söz konusu planlara göre, ateşkes derhal yürürlüğe girecek ve Hürmüz Boğazı yeniden açılacak. Daha kapsamlı bir anlaşmanın sonuçlandırılması için ise 15-20 gün süre tanınacak. Geçici olarak “İslamabad Anlaşması” olarak adlandırılan bu anlaşma, boğaz için bölgesel bir çerçeve içerecek ve nihai yüz yüze görüşmeler İslamabad'da yapılacak.

TÜRKİYE DAHİL ÜÇ ÜLKEDEN MESAJ GELDİ

İranlı yetkililer daha önce Reuters'a, Tahran'ın ABD ve İsrail tarafından bir daha saldırıya uğramayacağına dair garantilerle kalıcı bir ateşkes aradığını söylemişti. İran'ın Pakistan, Türkiye ve Mısır dahil olmak üzere arabuluculardan mesajlar aldığını belirttiler.

Reuters'ı konuşan kaynaklar, nihai anlaşmanın, yaptırımların hafifletilmesi ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması karşılığında İran'ın nükleer silah peşinde koşmayacağına dair taahhütlerini içereceğini söyledi.

İRAN HENÜZ YANIT VERMEDİ

“İran henüz yanıt vermedi,” diyen bir kaynak, Pakistan, Çin ve ABD tarafından desteklenen geçici ateşkes önerilerinin şu ana kadar herhangi bir taahhüt almadığını da sözlerine ekledi.

Axios, Pazar günü ABD, İsrail ve bölgesel kaynaklara atıfta bulunarak, ABD, İran ve bölgesel arabulucuların, savaşın kalıcı olarak sona ermesini sağlayabilecek iki aşamalı bir anlaşmanın parçası olarak 45 günlük bir ateşkes olasılığını tartıştıklarını ilk kez yazmıştı.